17 ноября 2023, 14:34

Москвичей пригласили на фестиваль «Мастерская подарков»

Сайт мэра и правительства Москвы
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С 18 ноября по 4 декабря на ярмарке «Тверская-маркет» пройдет фестиваль «Мастерская подарков». Об этом сообщил департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Каждую неделю взрослых и детей ждут интересные интерактивы и более 100 мастер-классов», - рассказала глава департамента Кристина Кострома.

Посетители смогут насладиться атмосферой предстоящего праздника и приобрести новогодние подарки для близких - яркие кружки, экологичный мед, трутневое молоко и соты, украшения из натуральных камней и другие товары местных производителей. Мероприятие будет проходить ежедневно с 11:00 до 21:00.

Каждые выходные на ярмарке станут организовывать тематические мероприятия. Например, 18 ноября отметят день рождения Деда Мороза, а с 24 по 26 ноября пройдет акция «Черная пятница» со скидками на определенные товары.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и принять участие в розыгрыше призов.

А 9 и 10 декабря в столице состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Вырученные средства отправят детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных.

Фестивали Москва 2023
17 ноября 2023, 15:03
«Есть нюансы». Адвокат рассказал, что грозит сотрудникам МТС за слив личных данных клиентов
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Слив личных данных клиентов МТС вряд ли обернется для сотрудников компании уголовным наказанием, но административное, как и дисциплинарное, вполне возможно. Об этом «360» рассказал директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Нужно учесть, как именно данные распространили и каков был умысел, использовались ли рабочие ресурсы, было ли распространение данных связано с исполнением служебных обязанностей, продолжил адвокат.

«Здесь есть разные нюансы, и от этого зависит в том числе ответственность компании. Все-таки граждане, даже работники компании, могли это делать в частном порядке», - указал он.

Репутация уже пострадала О том, какой будет ответственность компании, тоже можно будет судить лишь после проверки.

«Что-то было сделано не так - возможно, сотрудникам следует давать какие-то инструктажи, чтобы они не обсуждали клиентов или аккуратнее обращались с персональными данными», - предположил собеседник «360».

Дмитрий Аграновский отметил, что в компаниях, даже маленьких, проводятся комплаенс-процедуры - когда сотрудникам объясняют, что делать можно, а что нельзя, и какой может быть ответственность. Возможно, в МТС эту работу организовали недостаточно хорошо, предположил адвокат. Нужно будет проверить, предупреждали ли сотрудников о недопустимости таких действий.

«Если нет - одно дело, а если и проходило соответствующее обучение, и они где-то расписывались, это, конечно, снижает ответственность и репутационные издержки компании. Но проверку провести надо, - может быть, даже кого-то уволить», - считает Аграновский.

Что бы ни показала проверка, в той или иной степени репутации МТС уже нанесен ущерб - ведь СМИ широко обсуждают случившееся, резюмировал он.

«Насколько я помню, по таким статьям лишение свободы не предусмотрено - или только в самых крайних случаях. Вообще, не совсем дело адвоката квалифицировать по статьям, но я могу сказать, что здесь, конечно, есть основания для проверки. И вот так вот навскидку здесь может быть целый ряд административных составов - от оскорбления до разглашения персональных данных. Об уголовных статьях сложно здесь говорить», - пояснил он.

Эксперт добавил, что с учетом презумпции невиновности некорректно предполагать, что сотрудники виновны, и их ждет то или иное наказание. Всей информацией по этому вопросу может владеть только следствие по итогам проверки.

Адвокаты Утечки данных
17 ноября 2023, 14:06
Оскорбляли и унижали. Личные данные клиентов МТС в Омске оказались в свободном доступе — СМИ
РИА «Новости»
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Личные данные клиентов МТС в Омске оказались в открытом доступе в Сети из-за безалаберных работников компании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники МТС обменивались фотографиями паспортов абонентов в открытом чате мессенджера Telegram, а также оскорбляли и унижали неугодных покупателей, отметили журналисты. Работники вряд ли догадывались, что их переписку кто-то может прочитать. Они не скупились на нецензурную брань в адрес клиентов.

Уточняется, что в настоящее время Telegram-канал с данными абонентов удалили.

В октябре МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Информацию подтвердили сотрудники Роскомнадзора.

Юридическим лицам за утечку персональной информации грозит штраф в размере 60-100 тысяч рублей. Согласно законодательству РФ, даже если в Сеть попали данные миллиона человек, больше этой суммы взыскания не налагаются.

Россия Утечки данных
17 ноября 2023, 13:24
Запускавших фейерверки с крыши автобуса жителей задержали в Воронеже
Соцсети
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Полиция Воронежа задержала двух молодых людей, которые прокатились на крыше автобуса, запуская фейерверки. Об этом сообщило главное управление МВД России по Воронежской области в своем Telegram-канале.

После случившегося полиция задержала 22-летнего и 25-летнего жителей Новоусманского района. Парни стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Молодых людей доставили в отдел, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Кирове полностью голая девушка исполнила танец на крыше автобуса. Полицейские спустили ее на землю, после чего отправили на медосвидетельствование.

Следствие установило, что вечером 15 ноября парни забрались на крышу автобуса на проспекте Революции. Как отметили в МВД, используя пиротехнику на крыше общественного транспорта, молодые люди грубо нарушили общественный порядок и продемонстрировали неуважение обществу.

Задержания Полиция
17 ноября 2023, 12:51
Эвакуированным из Газы россиянам не понадобилась госпитализация
Пресс-служба МЧС
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Никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его процитировал ТАСС.

«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», - сказал он.

Операция по эвакуации соотечественников из анклава началась 12 ноября. По предварительным данным, из Газы вывезли уже свыше 300 человек. Только в среду, 15 ноября, МЧС помогло выбраться из анклава свыше 100 россиянам. Накануне в ведомстве сообщили, что готовят к вывозу третью группу соотечественников.

Людям оказывают необходимую помощь, в том числе по оформлению документов. Выбравшиеся из сектора Газа россияне рассказывали, что им приходилось жить в зданиях школ и больниц. Там у них не было электричества, а также людям негде было мыться.

Минздрав Медицина Конфликт Израиля и Палестины

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