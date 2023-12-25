Москвичей предупредили об очень низком давлении в понедельник

«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Подмосковье 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 725 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы», - уточнил он.

По его словам, погода в столице будет формироваться под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта, а вечером он вызовет небольшой снег.

Кроме того, во вторник также ожидаются гололедица и мокрый снег. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Синоптик Александр Шувалов также пообещал москвичам оттепель в конце предновогодней недели. В столице потеплеет до +2 градусов и пройдет мокрый снег.