Москвичей предупредили об аномальных морозах

Администратор игровой комнаты Joki Joya в петербургском торговом центре «Радуга» отказался пропустить носящего на ноге ортез мальчика в обуви. Подробности происшествия «360» рассказала мать ребенка Екатерина.

Она пояснила, что сын носит на ноге специальный аппарат, который защищает кость и снижает на нее нагрузку. Ортез удлинил ногу мальчика, поэтому он постоянно ходит в сандалиях, у одной из которой увеличена подошва.

По словам Екатерины, в других игровых комнатах ребенка всегда пускали в обуви по согласованию с администратором. Но в Joki Joya семья столкнулась с категоричным отказом.

«Правила центра заключаются в том, что все посетители должны ходить в носках и никак по-другому. На вопрос об исключении из правил для детей с инвалидностью администратор начал говорить, что не хочет, чтобы другие родители задавали вопросы, почему мальчика пустили в обуви. После он добавил, что в будний день еще мог согласиться, но в выходной сделать этого не может», - рассказала женщина.

Собеседница «360» добавила, что сын очень ждал похода в игровую и сильно расстроился из-за того, что его не пустили. Она подчеркнула, что отправила жалобу в Роспотребнадзор, в администрацию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также на почту на сайте компании - владельца игровой комнаты. Ответа на свои заявления она пока не получила.

«У меня больше претензия больше не к тому, что такие правила. А то, что нас бы пропустили в будний день и что он не хочет другим родителям объяснять, почему ребенок в обуви», - добавила Екатерина.

Она отметила, что прекрасно понимает все ограничения своего сына. Но мальчик спокойно гуляет на уличных площадках и посещал другие игровые комнаты. Благодаря ортезу и обуви его дефект окружающие не замечают.

«360» направил запрос руководству Joki Joya, но ответ на время написания материала не поступил.