07 ноября 2023, 08:30

Москвичей предупредили о теплой и дождливой погоде во вторник

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Пасмурная погода с дождем и положительная температура воздуха ожидается в Москве во вторник, 7 ноября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице столбики термометров поднимутся до 9… 11 градусов, а ночью на среду - до 7 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер, скорость которого достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет варьироваться в диапазоне 7… 12 градусов, но к ночи похолодает до 3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимы в Москве стали короче.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
07 ноября 2023, 08:49
Собянин рассказал о планах на новый кампус МГТУ имени Баумана
РИА «Новости»
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На территории МГТУ имени Н. Э. Баумана построят новый кампус к 2024 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

По его словам, благоустройство на территории вуза завершится к следующему году. В результате более чем 31 тысяча студентов сможет учиться в более комфортных условиях.

«Развиваем территорию одного из старейших вузов страны. Общая готовность комплекса составляет 50%. Кроме того, до конца года завершим работы на двух объектах - в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном корпусе», - подчеркнул мэр столицы.

Ранее стало известно, что корпус Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Замоскворечье достроят в 2024 году.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023
07 ноября 2023, 08:42
Стоимость услуг DHL подскочила в России в среднем на 35%
РИА «Новости»
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В России с 1 ноября резко выросла стоимость услуг одного из крупнейших логистических операторов в мире — DHL. Об этом со ссылкой на письмо, отправленное клиентам компании, сообщил РБК.

В России с 1 ноября резко выросла стоимость услуг одного из крупнейших логистических операторов в мире - DHL. Об этом со ссылкой на письмо, отправленное клиентам компании, сообщил РБК.

В письме компания указала на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулся мир в последние годы, вслед за которыми потребовалась существенная перестройка логистических цепочек.

На ценообразование, как отметили в DHL, продолжили влиять инфляция, операционные и иные затраты, стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, рост тарифов на аэропортовые сборы, цены на горюче-смазочные материалы и топлива.

«Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг», - подчеркнули представители перевозчика.

Согласно данным на сайте компании, цены за доставку по странам в расчете за 1 килограмм груза остались прежними, но стоимость сопутствующих услуг поднялась.

В частности, надбавка за нестандартные габариты груза увеличилась на 37%, составив до 4,8 тысячи рублей за одно место. Цена на транспортировку литиевых батарей, которые можно перевозить только в грузовых самолетах, подскочила на 72% - до двух тысяч рублей. А доставка в страны повышенного риска подросла до 2,88 тысячи рублей ( 64,6% к прежней цене).

Основатель и глава сервиса таможенного оформления и логистики «Айкастомс» Владимира Аксенов в комментарии изданию обратил внимание, что ранее DHL ежегодно индексировала цены на 10% максимум.

Россия Бизнес
07 ноября 2023, 08:25
Правила для дорожных камер захотели ужесточить в России
РИА «Новости»
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Правила установки дорожных камер ужесточат в России. Поправки в действующие требования подготовило министерство транспорта. Об этом написал «Коммерсант».

По информации источника, ведомство предложило устанавливать фиксирующее одно и то же нарушение камеры на расстоянии не ближе пяти километров за городом и километра в пределах населенных пунктов. При этом исключения возможны для мест с большим количеством ДТП.

Согласно новым правилам, дорожные службы обязуют устанавливать камеры таким образом, чтобы они не закрывали светофоры и знаки. Если камера передвижная, то за 300 метров до ее установки необходимо выставлять соответствующий информационный щит.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил автолюбителей о возможном возвращении штрафа за превышение средней скорости на дорогах. Это ограничение работало с 2013 по 2021 год, однако затем его отменили.

Россия Машины
07 ноября 2023, 02:24
Многодетным родителям предложили увеличить пенсию
РИА «Новости»
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Для пенсионеров старше 70 лет предложили ввести дополнительную фиксированную выплату к пенсии, если эта категория граждан в течение жизни имела на иждивении троих и более детей. Письмо с инициативой на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой направила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщил RT.

В обращении необходимость введения новых мер социальной поддержки россиян объяснили решением демографических проблем. Сейчас законодательство РФ гарантирует лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой», - указала Лантратова.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об увеличении страховых пенсий. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, с 1 января 2024 года пенсии по старости вырастут на 7,5%.

Пенсия Пенсионеры Госдума РФ Россия

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