Москвичей предупредили о снегопадах и метели в четверг

По его словам, на погоду мегаполиса повлияет теплый атмосферный фронт.

«Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и после 15-16 часов вызовет снегопады и метели, которые временами будут сильными. Ожидается порывистый ветер», - дополнил он.

В Москве столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, а в Подмосковье - до -6…-11 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление сильно упадет, поэтому его отметка к вечеру составит 731 миллиметров ртутного столба - существенно ниже нормы. Ранее в 6:00 утра барометры в столице показывали 749 миллиметров ртутного столба.

Также метеоролог рассказал, что в пятницу, 19 января, пройдет снег, местами он будет мокрый, а ночью асфальт покроется сильной гололедицей в результате температуры, которая будет варьироваться между -2…0 градусами.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели.