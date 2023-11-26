Москвичей предупредили о сильном снеге с утра 27 ноября

«Прирост снежного покрова к утру - 16 сантиметров. Осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до четырех сантиметра снега», - подчеркнул градоначальник.

Он также отметил, что местами в Москве может пройти ледяной дождь. Столбики термометров будут колебаться между положительными и отрицательными показателями, из-за чего может образоваться сильный гололед.

Помимо этого, до конца завтрашнего дня сохранится суровый и холодный ветер. На фоне неблагоприятных погодных условий городские службы будут работать в усиленном режиме.

Собянин также призвал горожан быть внимательными на улице и постараться воздержаться от поездок на личном транспорте.

Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что вечером 26 ноября Москву накроет «черная метель ». Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.