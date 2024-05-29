29 мая 2024, 08:40

Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала года

РИА «Новости»
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В Москве ожидается самый жаркий день с начала 2024 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на сайт «Метеовести.ру».

«Сегодня уходящий на юг и разрушающийся барический максимум обеспечит столицу еще одним солнечным и преимущественно сухим днем с ростом температуры выше июльских значений», - указал он.

В западной части региона местами пройдут короткие грозовые дожди. Днем воздух в Москве прогреется до +29 градусов. В Подмосковье столбик термометра поднимется до +30 градусов. Ветер ожидается южный в значениях от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Оно составит 748 миллиметров ртутного столба. Такое значение считается выше нормы.

В четверг в столичном регионе осадков не ожидается. Температура также составит +27...+29 градусов выше нуля.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд , купальный сезон в Москве может открыться в первую неделю лета. А 1 июня, по его словам, окажется самым жарким за последние 80 лет.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
29 мая 2024, 09:46
СДЭК запустил сайт компании после масштабного сбоя
Global Look Press
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Компания СДЭК запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Платформа начала работать в ограниченном режиме.

«Дорогие клиенты! Наш сайт работает, но пока частично», - указали на сайте сервиса.

В СДЭК отметили, что специалисты продолжают устранять проблемы и занимаются восстановлением всех функций. Представители компании также поблагодарили клиентов за терпение и понимание.

Неполадки возникли 26 мая, в результате перестали работать сайт и приложение СДЭК. По данным сервиса, произошли нарушения в работе вычислительных мощностей.

Ранее «Ведомости» назвали возможную причину в сбоя сервиса СДЭК. По информации издания, сайт компании атаковала международная хакерская группа Head Mare , которая запустила в систему вирус-шифровальщик. В случае, если в Сеть утекли данные клиентов, компании придется в течение суток обратиться в Роскомнадзор. Ведомство заявило, что СДЭК не уведомлял о компрометации данных.

Интернет Работа Магазины Бизнес Хакеры
29 мая 2024, 09:01
Ливни и сильный ветер не помешали работе аэропорта в Сочи
Unsplash
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Международный аэропорт Сочи продолжил работу в штатном режиме несмотря на сильные дожди и ветер. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«У нас все штатно», - информировал собеседник агентства.

Заявок от населения с жалобами на подтопления не поступало, добавили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Не было обращений и по поводу размытых дорог и оползней.

Сильные ливни прошли в Сочи в ночь на 29 мая. Осадки продолжились к утру.

Накануне синоптики прогнозировали непогоду: дождь с грозой и градом, ветер порывами до 20 метров в секунду, и не исключали подъема воды в реках с превышением «неблагоприятных отметок». Спасатели объявили штормовое предупреждение на территории Краснодарского края на 28 и 29 мая. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям Кубани порекомендовали по возможности оставаться дома и запретили совершать стоянки у русел рек, оставаться на ночлег и парковать транспортные средства на склонах. Во время сильного ветра нельзя находиться вблизи рекламных щитов, деревьев, ЛЭП и шатких конструкций.

На юге России уже начался купальный сезон.

Сочи Погода
29 мая 2024, 08:39
Последствия сильного ливня с ветром начали устранять в Новосибирске
РИА «Новости»
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Мощный ливень с ветром обрушились на Новосибирск. В городе рухнули 14 деревьев, есть обрывы проводов. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что специалисты приступили к устранению последствий непогоды.

«Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром», - передали в мэрии.

Никто из жителей не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.

По данным синоптиков, в левобережье Новосибирска рано утром 29 мая порывы ветра составили 20 метров в секунду.

По данным портала «Метеовести» , 29 мая в Новосибирске днем ожидается переменная облачность, сильный дождь и ветер. Температура воздуха составит 5... 7 градусов. Атмосферное давление останется в пределах нормы. Ночью столбики термометров опустятся до 2... 4 градусов.

Ранее жителей Краснодарского края тоже предупредили о ливнях и сильном ветре. На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань, а также реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды

Россия Погода
28 мая 2024, 23:56
«Мы — на острие борьбы с мировым злом». Запад решил раскачать Россию изнутри
РИА «Новости»
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Запад пытается раскачать Россию изнутри, делая ставку на раздувание межнациональных конфликтов и используя для этого «миграционную карту». Об этом в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал военный эксперт и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его словам, одни из традиционных инструментов Запада, которые он использует для дестабилизации и подрыва порядка в других странах, - миграционный фактор, разжигание межнациональных конфликтов.

Эксперт напомнил, что существовали программы по заселению России определенными бедными слоями населения, и с этим сегодня есть проблемы.

«Сейчас все говорят на всех уровнях власти, что нужно контролировать миграцию, что-то [с этим вопросом] делать. Это, кстати, один из важнейших факторов для дестабилизации обстановки. <…> Хорошо, мы вовремя обратили на это внимание, вовремя стали пресекать и вводить жесткое законодательство <…> Нам не нужны конфликты изнутри», - подчеркнул политолог.

Он обратил внимание на то, что эти конфликты постоянно «подкачиваются» внешними силами, в том числе через украинские СМИ. При этом Запад уже пытался реализовать негативные сценарии, «раскачивая» республики Средней Азии, Грузию, Армению.

«Мы - на острие борьбы с мировым злом фактически», - резюмировал Михайлов.

Мигранты Законы Россия Запад

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