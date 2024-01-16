Москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни

Согласно графику, опубликованным синоптиком, температура воздуха в течении среды будет снижаться и опустится практически до -20 градусов. В четверг воздух прогреется примерно до нуля, после чего в столице вновь похолодает до -10 градусов.

«Это связано не с суточным ходом, напротив, и в среду, и в пятницу прогнозируется обратный суточный ход температуры воздуха: ночь будет теплее дня», - уточнила Позднякова.

Ранее москвичам сообщили, что на Крещение в Москву придет оттепель. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до +1 градуса.