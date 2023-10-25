Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в выходные

«Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу, 28 октября, достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба (973,3 гПа)», - уточнила она.

По словам синоптика, для этой даты октября - это рекордно низкие значения, последний раз которые зафиксировали в 1985 году. Тогда атмосферное давление упало до отметки в 729,8 миллиметра ртутного столба.

Позднякова добавила, что погодные условия в столице будут сложными так, как регион окажется практически в центре глубокого циклона.

Кроме этого, в пятницу синоптик Александр Шувалов пообещал похолодание в Москве. Снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов, а в субботу москвичей ожидают различные осадки и гололедица на дорогах.