Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении на выходных

Суточный рекорд атмосферного давления в российской столице, установленный 8 февраля 1969 года, обновился в минувшую субботу. Показатель 56 лет назад составлял 769,6 миллиметра ртутного столба, а в этом году достиг 776 миллиметров.

В понедельник, 10 февраля, давление держится на отметке в 765 миллиметров. По прогнозам, показатель и дальше будет снижаться, но не опустится до нормы, которая для Москвы составляет 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали, как минимизировать последствия высокого атмосферного давления для здоровья. Для этого необходимо пить больше воды и тонизирующих напитков, а также соблюдать режим дня.