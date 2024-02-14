14 февраля 2024, 08:36

Москвичей предупредили о пасмурной и холодной погоде в среду

РИА «Новости»
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В среду, 15 февраля, погода в Москве будет облачная, местами с прояснениями. В некоторых районах города ожидаются незначительные осадки в виде снега. Температура будет морозной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада», - уточнил синоптик.

По его словам, учитывая природные факторы, в мегаполисе будет облачная погода, местами с прояснениями. Особых осадков не ожидается, однако в западных и южных районах области, а также в Новой Москве выпадет небольшой снег.

Столбики термометров будут варьироваться между значения -7…-9 градусов, а в Подмосковье - -6…-11 градусов. Ветер подует с востока со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и достигнет отметки 757 миллиметров ртутного столба - выше нормы.

Кроме того, метеоролог отметил, что в четверг, 15 февраля, снега станет больше, а температура воздуха днем составит от -9 до -11 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале марта.

Погода Погода в Москве Москва
14 февраля 2024, 08:59
Территории у 34 транспортных объектов благоустроят в Москве
РИА «Новости»
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Территории, прилегающие к 34 транспортным объектам в Москве, благоустроят в этом году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара», - уточнил градоначальник.

Мэр уточнил, что комфортные условия пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями ведут уже несколько лет: в 2023 году сделали удобными 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.

В прошлом году в Москве благоустроили 39 водоемов.

Благоустройство Сергей Собянин Москва
14 февраля 2024, 03:58
Умерла завещавшая Путину коллекцию картин искусствовед Нина Молева
РИА «Новости»
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Писательница, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве отметили, что Молева умерла 11 февраля. Причины смерти не указывались.

Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она выпустила работы о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. За всю свою жизнь писатель написала более 120 книг.

Мужем писательницы был художник-авангардист Элий Белютин, который работал в стиле абстрактного экспрессионизма. После его смерти Молева унаследовала коллекцию работ старых мастеров из 200 картин. Общая стоимость работ составила два миллиарда долларов.

В 2013 году искусствовед приняла решение передать коллекцию в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.

Картины Писатели
14 февраля 2024, 03:37
Верующие 15 февраля отметят Сретение Господне. Традиции и приметы праздника
РИА «Новости»
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Сретение Господне считается одним из самых почитаемых праздников в православном календаре. Верующие ежегодно отмечают его 15 февраля, написала газета «Известия».

Праздник Сретения установили в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Встреча состоялась на 40-й день после Рождества Христова, когда Мария и Иосиф принесли первенца в Иерусалимский храм. Их встретил праведный старец Симеон, который взял младенца Христа на руки и сказал: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут».

На Руси Сретение Господне всегда отмечали торжественно. В этот день проводились праздничные богослужения, народные гуляния и игрища. Именно в период Сретения зима встречается с весной, поэтому этот день часто наблюдается переменчивая погода.

Согласно приметам, если на Сретение выпадал снег, то был хороший урожай. А если было тепло и солнечно, то это является предвестником ранней весны. В эти дни нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, копать землю и рубить деревья.

Также запрещено сидеть без дела и жаловаться на свою судьбу. Это может привлечь в жизнь большие проблемы. Кроме того, лучше отказаться от поездок в лес, ведь в эти дни лесные звери более агрессивны.

Праздники Православие Приметы
13 февраля 2024, 20:12
Блиновская попросила отпустить ее к детям
РИА «Новости»
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Во время судебного заседания блогер Елена Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО к детям. «Королева марафонов» не сдержала эмоций и расплакалась, сообщило РИА «Новости».

Блиновская напомнила, что воспитывает четырех детей, а младшей дочери - всего четыре года. Суду она рассказала об их учебе и талантах.

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <…> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», - заявила блогер.

Она также пожаловалась на переживания детей из-за ее ареста, их болезни и расплакалась.

В заседании суда Блиновская принимала участие по видеосвязи. Ее отказались выпускать из СИЗО , куда блогер попала из-за нарушения условий домашнего ареста.

В апреле 2023 года «королеву марафонов» задержали и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, ей также вменили легализацию денежных средств. Изначально Блиновская была под домашним арестом, но после предъявления новых обвинений следствие попросило арестовать блогера. В СИЗО ее отправили до 26 апреля.

Задержание блогера Елены Блиновской

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