Москвичей предупредили о пасмурной и холодной погоде в среду

«Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада», - уточнил синоптик.

По его словам, учитывая природные факторы, в мегаполисе будет облачная погода, местами с прояснениями. Особых осадков не ожидается, однако в западных и южных районах области, а также в Новой Москве выпадет небольшой снег.

Столбики термометров будут варьироваться между значения -7…-9 градусов, а в Подмосковье - -6…-11 градусов. Ветер подует с востока со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и достигнет отметки 757 миллиметров ртутного столба - выше нормы.

Кроме того, метеоролог отметил, что в четверг, 15 февраля, снега станет больше, а температура воздуха днем составит от -9 до -11 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале марта.