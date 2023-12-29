Москвичей предупредили о морозах и гололедице в новогоднюю ночь

«Ночью с 31 декабря на 1 января в городе Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 8…12 градусов, сильная гололедица», - сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Столичные спасатели посоветовали москвичам при использовании электрообогревателей не допускайте перегрузки электросетей и не оставлять их без присмотра, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами. Автомобилистам порекомендовали избегать внезапных маневров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее жителям столичного региона рассказали, что аномальные морозы сохранятся до 5 января. Наиболее холодная ночь, скорее всего, выпадет на второй день нового года.