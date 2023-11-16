16 ноября 2023, 09:40

Москвичей предупредили о мокром снеге 16 ноября

Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 16 ноября, в Москве пройдет мокрый снег, температура воздуха может опуститься до нуля градусов. Также местами образуется гололедица, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, днем максимальная температура воздуха составит +2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области температура также будет колебаться от –2 до +3 градусов. Ночью похолодает до –7. Ветер будет слабым - до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что за сутки 14 ноября в Москве выпало 20% месячной нормы осадков - от пяти (на ВДНХ) до 10 (в районе Тушино) миллиметров. Ночью в столице минимальная температура воздуха составила +1,6 градуса, а в городском округе Луховицы в Московской области было до –1,7 градуса.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
15 ноября 2023, 20:03
Готовить детей и молодежь. Школьникам расскажут, как создать традиционную семью
Pxhere
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Российских подростков решили готовить к взрослой жизни и созданию семь со школьной скамьи. В стране могут ввести семьеведение. О том, что дети будут изучать на этих уроках, «360» рассказала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Название предмета уже говорит о его предназначении. Речь идет о том, чтобы готовить наших детей и молодежь к созданию крепкой традиционной семьи. <…> Крепкая семья базируется на браке мужчины и женщины», - подчеркнула депутат.

Останина добавила, что важно изучать и семейное право, причем как российское, так и зарубежное. По словам депутата, это может пригодиться, например, при заключении брака с иностранцем.

«Чтобы понимать, если у тебя появятся дети, судьба их должна быть в твоих руках», - пояснила она.

Кроме того, по словам собеседницы «360», интересно знать, как женились 50 или 100 лет назад, какие были традиции, как свадьбы проводят в разных регионах России. Останина отметила, что предмет очень интересный.

Депутат также рассказала, что часто ей задают вопросы, будут ли детям рассказывать про домашнее насилие. По ее словам, такого предмета не будет.

«Насилие в любой форме неприемлемо. И не важно, где оно: на кухне, в ванной, на улице, в кафе или где-то еще. В любом случае, поднял руку на человека - это уже уголовно-наказуемое деяние. Дети должны знать, что любой поступок влечет за собой необратимое наказание», - заявила депутат.

На стыке разных предметов В 40 регионах России предмет семьеведение уже введен, причем в некоторых из них - в качестве обязательного. Например, в Самаре.

«На основании этого самарского опыта мы сейчас пытаемся Министерство просвещения все-таки убедить, что это должен быть самостоятельный предмет со своим учебником, со своими преподавателями», - объяснила Останина.

По ее мнению, педагогов для этого необходимо готовить, в частности ввести курс в педагогических вузах. Это комплексный предмет, сочетающий в себе и юриспруденцию, и психологию.

«Тут торопиться не следует. Мы почти два года этим занимаемся, пока добились согласия, что это самостоятельный предмет», - добавила она.

Новую дисциплину могут начать преподавать в 2024 году по единому учебнику. Курс поможет подросткам подготовиться к семейной жизни и рождению детей.

Дети Семья Школьники
15 ноября 2023, 17:52
Захарова заявила, что забытой сыном в Мексике россиянке помогли вернуться без шума и пафоса
РИА «Новости»
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Российской пенсионерке, которую родственники бросили в Мексике без денег и имущества, помогли «без шума и пафоса». На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она также назвала случившееся «расчеловечиванием».

«Нас часто критикуют за то, что, может быть, не так быстро, не так масштабно мы помогаем. Посмотрите, это все было сделано как абсолютная рутинная задача - без крика, без шума и без пафоса», - заметила дипломат.

Она добавила, что об истории узнали уже после того, как с ней удалось разобраться. Все было сделано «максимально оперативно, сердечно и по-человечески», указала Захарова. Нуждающиеся в помощи люди могут получить ее у представителей России за границей , указала она.

Мария Захарова сообщила, что в Мексике пенсионерке помог врач российского загранучреждения, билет ей купила российская диаспора, а в Москве женщину встретили. Сейчас россиянка остается на попечении столичного департамента труда и соцзащиты, потом ей помогут в Воронежской области.

Пенсионеры Мария Захарова МИД РФ
15 ноября 2023, 17:17
Объемы строительства дорог в России почти втрое превысили прошлогодние показатели
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С начала 2023 года в РФ построили почти в три раза больше дорог, чем в прошлом году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».

Глава правительства поставил задачу сохранять высокие темпы строительства автомобильных магистралей. Он также напомнил о поручении президента Владимира Путина, согласно которому к концу 2024 года отрасль дорожного строительства должна выйти на новый рубеж.

«С начала года в России построено и реконструировано около 650 километров федеральных и региональных трасс», - отметил Мишустин.

По его словам, активность строителей заметна во всех регионах. В декабре полностью откроют участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани, добавил председатель правительства.

В Москве с начала года построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений. Годовой план в столице выполнили досрочно , заявил мэр города Сергей Собянин.

Строительство Дороги Михаил Мишустин
15 ноября 2023, 16:58
Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 9 по 10 декабря в пространстве «Хлебозавод № 9» пройдет благотворительный фестиваль под названием «Город неравнодушных». Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все средства от продажи направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных», - рассказал мэр Москвы.

Главным событием фестиваля станет благотворительный маркет, где можно будет приобрести товары, сделанные вручную, и изделия, созданные подопечными местных некоммерческих организаций.

На фестивале пройдут мастер-классы по созданию новогодних сувениров и лекции известных благотворительных деятелей и представителей фондов. В рамках мероприятия организуют квест, который поможет лучше понять работу некоммерческих организаций. Посетители также смогут стать участниками иммерсивного спектакля.

Другую благотворительную акцию провел театр «Светильник» в Балашихе. Часть собранных средств от билетов на детский спектакль направили на дорогостоящие анализы, необходимые двум мальчикам с аутизмом.

Благотворительность Фестивали Сергей Собянин Москва 2023

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