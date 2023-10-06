Москвичей предупредили о ливнях в пятницу

Читайте нас в:

В столице значительно снизилась температура воздуха. На смену бабьему лету в город пришли ливни и холод. Сегодня столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 10 метров в секунду, порывистый», - подчеркнула она.

В столице температура воздуха прогреется до 10… 12 градусов, в Московской области - 8… 13 градусов.

Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметра ртутного столба. Этот показатель ниже нормы. Во второй половине дня показания барометров начнут расти.

В субботу пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Преимущественно осадки выпадут утром. Ночью возможны заморозки, столбики термометров упадут до 7… 9 градусов.

Ранее москвичам пообещали заморозки и гололедицу в выходные. В субботу будет облачно, а порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура ночью опустится до нуля. Такая погода будет способствовать образованию гололедицы.