Москвичей предупредили о ледяных дождях 27 октября

Сегодня в Москве выпал первый снег, местами ожидаются ледяные дожди. Температура воздуха составит 0…-2 градуса. Такое «настроение» погоды вызвано влиянием теплого атмосферного фронта, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет формироваться теплым атмосферным фронтом. Он станет причиной облачной погоды и вызовет снег, местами переходящий в мокрый», - подчеркнул он.

Кроме этого, синоптик предупредил о гололедице на дорогах и тротуарах Москвы. Непогоду будет сопровождать юго-восточный ветер со скоростью до девяти метров в секунду. Атмосферное давление при этом упадет ниже нормы и составит 737 миллиметров ртутного столба.

В субботу осадки продолжатся. Есть вероятность гололедицы. Ночью столбили термометров упадут до -3, а днем стоит ожидать от −1 до 4 градусов.