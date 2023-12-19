Москвичей предупредили о кратковременных дождях во вторник

По словам синоптика, в условии таких природных явлений в мегаполисе продолжится и дальше пасмурная погода, местами стоит ожидать дождей с мокрым снегом. Кроме того, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Столбики термометров достигнут показателей от +2 до +4 градусов, а в Подмосковье - от 0 до +5 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться и составит 733 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Метеоролог уточнил, что в среду прогнозируются кратковременные осадки, а воздух прогреется до +1…+3 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что оттепель в Москве продержится до конца недели.