Москвичей предупредили о гололедице вечером 30 ноября

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По ее словам, вечером осадков не ожидается, а лужи, образовавшиеся днем, замерзнут. Поэтому пешеходам следует быть аккуратнее и внимательнее, особенно при переходе дороги.

«Предстоящей ночью в Москве будет до - 5…- 7 градусов, выпадет до одного миллиметра осадков. Днем холодная погода сохранится, - 4… - 6 градусов», - добавила синоптик.

Как отметила Позднякова, для 1 декабря это на три градуса ниже нормы.

Ранее эксперт Центра космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина сообщила, что москвичи смогут увидеть яркое полярное сияние 30 ноября и 1 декабря вследствие потенциально мощной магнитной бури.