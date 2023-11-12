Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре 12 ноября

Горожан призвали быть осторожными и внимательными на улице, в частности, не укрываться от дождя под деревьями. А автомобилистам напомнили о необходимости не парковать вблизи них свои машины.

Начиная со следующей среды, 15 ноября, в Москве начнет холодать. С таким прогнозом ранее выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С воскресенья [12 ноября] у нас приближение ярко выраженного циклона с Карпат и Балкан. <…> Будут дожди и ветер», - предупреждал эксперт.

По данным Шувалова, такая погода сохранится и 13 ноября. А уже в ночь с 14 по 15 ноября температура воздуха снизится до 0…+4 градусов. Снег пойдет с 15 на 16 ноября.