12 ноября 2023, 10:57

Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре 12 ноября

РИА «Новости»
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В воскресенье, 12 ноября, в Москве до конца дня ожидают дождь и усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупредили в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

Горожан призвали быть осторожными и внимательными на улице, в частности, не укрываться от дождя под деревьями. А автомобилистам напомнили о необходимости не парковать вблизи них свои машины.

Начиная со следующей среды, 15 ноября, в Москве начнет холодать. С таким прогнозом ранее выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С воскресенья [12 ноября] у нас приближение ярко выраженного циклона с Карпат и Балкан. <…> Будут дожди и ветер», - предупреждал эксперт.

По данным Шувалова, такая погода сохранится и 13 ноября. А уже в ночь с 14 по 15 ноября температура воздуха снизится до 0…+4 градусов. Снег пойдет с 15 на 16 ноября.

Прогноз погоды Москва 2023
12 ноября 2023, 10:54
Вино в России стало гендерно нейтральным
РИА «Новости»
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Культура потребления вина существенно изменилась за последние 15 лет в России, напиток перестали считать сугубо женским. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Olymp Winery Армен Даниелян.

«Если еще в начале 2000-х годов вино считалось исключительно дамским напитком, то теперь ситуация изменилась. Это как женский, так и мужской напиток», - сказал он.

Даниелян отметил, что в целом в России уже сформировался тренд перехода к вину от крепких напитков, а внутри самой винной категории - к сухим от полусладких.

«Также очень хорошо растет сегмент игристых вин. Наша компания планирует запустить производство этого типа вина объемом до пяти-шести миллионов бутылок», - добавил глава Olymp Winery.

Известный сомелье Андрей Зотов выразил мнение, что в России самым популярным спиртным напитком остается пиво. При этом он подчеркнул, что все больше граждан начали склоняться к выбору вин.

Алкоголь Россия
12 ноября 2023, 07:33
Фигуристка Медведева рассказала о «подкатах» известного комика
РИА «Новости»
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Двукратный олимпийский призер в фигурном катании Евгения Медведева сообщила, что с ней пытался завести отношения комик Филипп Воронин. Об этом она рассказала в эфире шоу «Кстати».

«Воронин больше всего мне запомнился. Больше остальных записал мне кружочков, хотел постоянно что-то! Он подкатывал ко мне? Видимо так. Но если что, я об этом не рассказывала. Подставила пацана!» - сообщила она.

В настоящее время Медведева состоит в отношениях с фигуристом Дмитрием Ворониным. В начале 2023 года пару заметили впервые вместе, после чего девушка в социальной сети опубликовала кадры с совместного отдыха.

На Олимпиаде в 2018 году Медведева выиграла два серебра в командном турнире и одиночном катании, где уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Кроме того, Медведева дважды завоевывала золото чемпионатов мира и выигрывала чемпионат Европы. В апреле 2023 года фигуристка сообщила о завершении карьеры.

Фигурное катание
12 ноября 2023, 05:54
Россиянам рассказали об опасной схеме мошенников при распродажах
Unsplash
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В период новогодних распродаж ажиотаж возникает не только среди покупателей, но и мошенников. Они запускают поддельные сайты онлайн-магазинов, чтобы заполучить личные данные пользователей. Об этом в беседе с РИА «Новости» предупредил директор направления кибербезопасности EdgеЦентр Артем Избаенков.

«Особенно актуальными в период предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию», - отметил он.

Покупатели часто ведутся на такие предложения и оформляют заказ, указывая на сайте личные данные и реквизиты банковских карт. В итоге все эти сведения попадают к злоумышленникам. Некоторые мошенники создают целые приложения для кражи информации.

Еще в сезон скидок устраивают рассылки электронных писем. Человеку приходит сообщение якобы от известного магазина, банка или онлайн-сервиса. Ему предлагают перейти по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о сниженной цене. Потом под предлогом участия в акции мошенники просят оставить личные данные.

Ранее о фальшивых скидках в «черную пятницу» рассказал президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин.

Мошенничество Магазины
12 ноября 2023, 05:29
Минцифры рассказало, какие сервисы VPN заблокируют
Unsplash
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Все сервисы VPN в России блокировать не будут. Под ограничения попадут только те, которые экспертная комиссия сочтет угрожающими безопасности функционирования интернет. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди».

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», - уточнили в министерстве.

В документе пояснили, что подобной угрозой считается затруднение ограничения доступа к данным в Сети, которые по закону должны быть заблокированы. Такие правила прописаны в правительственном постановлении.

Ранее Роскомнадзору передали список из 51 приложения и сервиса VPN , которые нужно заблокировать ради информационной безопасности. Перечень предъявил сенатор Артем Шейкин.

Интернет

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