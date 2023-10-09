Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в понедельник
В понедельник, 9 октября, в Москве будет пасмурная погода, синоптики спрогнозировали мокрый снег и дождь. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице температура воздуха будет достигать от трех до пяти градусов тепла, а в ночь на вторник - до 2 градусов.
В Подмосковье в понедельник температура воздуха достигнет максимум 6 градусов. Ночью во вторник столбик термометра опустится до -2 градусов. Помимо этого, возможна гололедица.
Ветер ожидается северо-западный, 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление - 736 миллиметров ртутного столба.
Ранее москвичам сообщили, что за прошедшие сутки в Москве выпало около 10% месячной нормы осадков. Кроме того, снег зафиксировали на 11 метеостанциях в столице и области.