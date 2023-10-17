Москвичек «серебряного» возраста пригласили на турнир по бильярду

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В этом году в центрах московского долголетия уже провели бильярдный турнир и соревнования за Кубок мэра. Однако первенство среди женщин состоится впервые.

Соревнования пройдут с 17 по 25 октября в рамках районного этапа. Участницы будут состязаться в русском бильярде до двух побед.

После этого лидеры пройдут в окружной этап, который продлится до 1 ноября. Финалистки встретятся 3 ноября в центре московского долголетия «Сокольники».

«Относительно бильярда у многих до сих пор есть стереотип, что это сугубо мужская игра. Но посетительницы центров московского долголетия уже давно развеяли этот миф», - отметила глава сети центров Елена Громова.

По ее словам, за столами, которые оборудовали столичные центры, собираются и мужчины, и женщины. Во многих из них установили профессиональные 12-футовые бильярды. Пожилые москвичи играют в пул, русский, классический и даже морской бильярд.

Ранее участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в усадьбе Фряново.