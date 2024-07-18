Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ливней и грозы

Умерла 10-летняя звезда TikTok из Канады. Мать и отец снимали девочку для соцсетей почти с самого рождения. Однако врачи уверены: лучше держать детей хотя бы до семи лет подальше от гаджетов. Впрочем, и после лучше пользоваться программами «родительского контроля», чтобы оградить ребенка от вредного контента.

Между тем за столом пользоваться гаджетами неправильно. К тому же ребенок должен общаться с родителями, контактировать. Также надо ограничивать время, которое дети проводят с гаджетом, использовать программы «родительского контроля», помогающие отфильтровать вредоносный контент, посоветовала Никитина.

«С одной стороны, это стало бичем нашего времени. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем уже включает в свой перечень зависимость от интернета и гаджетов. Но с другой стороны, и без них никуда нельзя», - подытожила врач.

«Если ребенку интересно, он с детства артистичный, участвует в каких-то сценках, танцует, читает стихи - конечно, надо снимать. Но неправильно, когда это навязывают родители. Ребенок должен хотеть сам», - сказала Никитина.

Она подчеркнула, что насилие в таком случае приведет к фактически искалеченной судьбе. Если родители хотят реализовать свое желание что-то снимать, пусть сами становятся героями своих роликов.

Белла Томпсон из TikTok Скончалась канадская звезда TikTok Белла Томпсон , более известная как Bella Brave - Белла Храбрая. Эта 10-летняя девочка родилась с серьезными генетическими заболеваниями: комбинированным иммунодефицитом, аномалией развития толстой кишки, гипоплазией хрящей и волос, карликовостью.

В общей сложности за свою короткую жизнь Белла более двух лет провела в больнице, перенесла 21 операцию и бесчисленное количество уколов. В 15 месяцев ей сделали пересадку костного мозга, а год назад девочке успешно пересадили кишечник, причем трансплантацию пришлось ждать три года.

Недавно Белла подхватила вирусную инфекцию легких. Когда первые попытки лечения не дали результатов, девочку ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней она умерла от многочисленных осложнений на руках родных.

Семейный бизнес Мать Беллы почти с самого рождения дочери рассказывала в соцсетях о ее жизни. Всемирная известность пришла в 2021-м, и скоро уже более семи миллионов подписчиков - простых людей, «звезд», политиков - подбадривали ребенка, присылали подарки, желали сил и здоровья, навещали в больнице и дома.

Девочка с удовольствием снималась на видео, участвовала в ток-шоу, позировала для фото и говорила слова поддержки другим детям, которые боролись с тяжелыми болезнями. Родители тоже не дремали: помимо записи роликов, они создали компанию имени своей дочери, обыграв ее интернет-имя Bella Brave: Be Brave - «Будь храбрым».

На сайте по сей день бойко торгуют одеждой с логотипом, собирают пожертвования и готовы к рекламному сотрудничеству. Мать Беллы Кайла Томпсон предлагает себя в качестве «вдохновляющего спикера» и консультанта. Правда, цена вопроса неизвестна - диапазон тарифов доступен только по запросу.

Родные Беллы уже заявили, что их организация будет работать по-прежнему и помогать больным детям - все доходы с продукции и услуг пойдут в благотворительные фонды. Однако судя по тому, что эта единственная работа старших Томпсонов, а у них есть еще младший пятилетний сын Вейлон, бизнес идет успешно и для них лично.

Гаджеты стали болезнью Детская психика лабильна, то есть подвижна, поэтому ребенку хотя бы до школы лучше как можно меньше пользоваться гаджетами, сказала Никитина. Разумеется, они удобны - яркая картинка отвлекает детей, они не капризничают и не мешают взрослым. Иногда матери суют планшеты детям, которым не исполнилось даже года.

Врач напомнила историю блогера, у которой почти с рождения было трое штатных фотографов, видеографы, контент-менеджеры и так далее. Но вот детства у нее не было - она работала круглые сутки: даже когда просто ела кашу, ее снимали. Родители перестали воспринимать девочку как свою дочь.

Родительские амбиции лишают детства Немало взрослых, как и родители Беллы, стараются сделать своих детей если не звездами соцсетей, то хотя бы активными пользователями. Семейный психотерапевт Лариса Никитина напомнила 360.ru, что основатель Microsoft Билл Гейтс запрещал своим детям пользоваться мобильными телефонами, пока им не исполнилось 11 лет.

Сейчас буквально все, вплоть до священников, имеют свои сайты, ведут YouTube-каналы, TikTok, записывают «рилсы», отметила врач. И дети с куда более раннего возраста, чем наследники миллиардера, уже сидят и в соцсетях.