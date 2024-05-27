Москвичам разрешили купаться в трех зонах отдыха

«По состоянию на 27 мая 2024 уже приняты в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО», - отметили в ведомстве.

Также к приемке в летний сезон предъявили еще шесть зон отдыха с купанием. Среди них пляж «Динамо», Левобережье, Головинские пруды, Мещерское, «Озеро Белое» и «Большой Садовый пруд».

На территории столицы будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие территории имеют пляжную полосу - там можно принимать солнечные ванны и отдыхать у водоемов от городской суеты.

Купальный сезон начнется в Воскресенске с наступлением лета. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха установили одно место для купания и пять зон отдыха у водоемов.