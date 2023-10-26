Москвичам расскажут об основах финансовой безопасности

Гостям расскажут на лекциях, как распознать мошенников и защитить персональные данные. Москвичей приглашают на полезные конференции в библиотеках ЮЗАО, СЗАО, ЗелАО. Там можно будет задать экспертам интересующие вопросы. Предварительно нужно зарегистрироваться.

Алексей Беляков объяснит старшему поколению основы финансовой безопасности 2 ноября в 16:00 в филиале № 1 библиотеки № 172 Объединения культурных центров ЮЗАО. Гости узнают об аферах мошенников и правилах грамотного поведения, в том числе в цифровом мире.

Через неделю, 9 ноября, в 15:00 на лекции в библиотеке № 234 слушатели узнают о том, как не попасть под влияние распространенных маркетинговых уловок.

На интерактивной встрече 11 ноября в 18:30 в библиотеке № 253 Максим Мургулец даст советы, как защитить личные сбережения и персональные данные. А его коллега Ольга Андреева обсудит со слушателями различные жизненные ситуации, связанные с финансовым мошенничеством.

«Финансовая грамотность в московских библиотеках» - проект столичных департаментов финансов и культуры, направленный на просвещение жителей. Его курирует центр финансовой грамотности города Москвы. Мероприятия проведут на базе библиотек во всех 12 административных округах столицы.

Ранее стало известно, что форум финансовых технологий Finopolis пройдет в Москве в ноябре.