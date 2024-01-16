Москвичам расскажут о современной образовательной среде на выставке «Россия»

С середины января москвичи смогут прийти на увлекательные викторины и мастер-классы. Эксперты центра финансовой грамотности столичного департамента финансов загадают экономическую головоломку. Гостям предстоит объяснить значение терминов или выполнить задание, связанное с личными денежными средствами.

Каждый день посетители смогут стать участниками викторины «Играй в Москву», которую составили по маршрутам одноименного проекта Мостуризма. Горожане познакомятся с интересными фактами о столице и выиграют сувениры и подарки на память.

Так, начиная с 16 января жители столицы могут попробовать создать авторские открытки с акварельным пейзажем, а 17 января - силуэт животного из цветного картона. Вплоть до 28 января каждый день будут проходить тематические мероприятия. Программу и подробности можно посмотреть на сайте.

Кроме того, артисты проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия».