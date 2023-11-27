Москвичам расскажут о работе в медиа на ВДНХ

Специалисты из медиасферы поделятся важными практическими знаниями, способствующими продвижению по карьерной лестнице в данной области, и обучат эффективному представлению информации для аудитории через личный опыт.

«Спикеры расскажут, как проходит съемочный процесс и из каких этапов он состоит, а также поделятся опытом создания успешных продуктов», - рассказала глава столичного департамента.

Интенсив станет первым мероприятием такого рода для широкой аудитории, в том числе для школьников и студентов профильных вузов. Его проведут Георгий Рюмин, продюсер ряда успешных фильмов и онлайн-проектов, и Марина Катая, возглавляющая департамент производства онлайн-кинотеатра и занимающая пост заместителя генерального продюсера на одном из федеральных каналов.

Мероприятие состоится в павильоне «Арт. Техноград», находящемся по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 318. Записаться можно на официальной странице проекта.

Ранее новая образовательная смена проекта «ШАГ» для развития талантливых детей стартовала в Королеве.