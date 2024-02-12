12 февраля 2024, 13:34

Москвичам расскажут о новогодних кулинарных традициях Китая

РИА «Новости»
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Москвичей пригласили узнать больше о кулинарных традициях Китая. Во время празднования китайского Нового года в столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии, рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, на рыбном рынке «Москва - на волне» гости узнают секреты китайской кухни и увидят битву шеф-поваров, которые приготовят салаты из морских водорослей с крабами и мидиями и спринг-роллы. Мероприятия пройдут по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2а.

Также москвичей научат играть в традиционные игры - го, уцзыци и любо. Правила интеллектуальной стратегии, китайских шашек и шахмат объяснят посетителям площадки на Новом Арбате. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению китайских фонариков, печенья с предсказаниями и хлопушек.

На Тверской площади горожан обучат каллиграфии, а также расскажут о чайных церемониях. Занятия будут идти в 15:00 по будням и в 12:00 по выходным.

Мастерская китайских традиций также откроется в Камергерском переулке. Там покажут азы игры на музыкальных инструментах гучжэн и кунлинг и написания иероглифов.

В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Празднования попали на видео.

Отдых Фестивали Китай Новый год Ярмарки Москва
12 февраля 2024, 13:19
Ученики 10-х классов смогут пройти обучение в московских колледжах
Freepik
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Ученики 10-х предпрофессиональных классов школ в Москве начали обучаться профессиям в колледжах. Обучение проходит по новому стандарту. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что ученики получают комплексное обучение по принципу «школа - колледж - вуз - предприятие». В течение программы они овладевают уникальными знаниями. План обучения не повторяет информацию, а постепенно дополняет ее.

Уже сейчас спецнавыками в колледжах овладеют порядка 20 тысяч школьников из 10 классов.

Заммэра подчеркнула, что благодаря этому подростки смогут увидеть полную цепочку процесса работы выбранной профессии, понять задачи и потребности всех участников и определить, какое место эта должность занимает в отрасли и экономике страны.

«Бонусом станет свидетельство о квалификации, которое ребята в будущем смогут использовать при трудоустройстве. В проекте участвует более 40 столичных колледжей», - отметила Ракова.

Обучение в колледжах будет проходить с февраля по май. Еженедельно юные москвичи по четыре академических часа будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством опытных экспертов. Направления открыты для разных отраслей: медицина, IT, предпринимательство и другие.

Ранее центр «Профессии будущего» также провел встречу для московских школьников.

Школы Школьники Анастасия Ракова Москва
12 февраля 2024, 12:07
Четыреста бесплатных экскурсий запустят в Москве ко дню гида
РИА «Новости»
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С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории» ко Всемирному дню гида. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару», - отметил он.

Жителей и гостей мегаполиса также ожидает прогулка по Тверскому району, туры по историческим залам театра «Геликон-опера» и обзорные экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

Проект «Московские истории» познакомит горожан с коллекцией Музея криптографии - уникального в России научно-исследовательского музея, посвященного математике, средствам связи и новейшим технологиям. Еще одна оригинальная экскурсия пройдет в киностудии имени Горького. Посетители узнают о процессе создания таких кинолент, как «Морозко» и «Семнадцать мгновений весны».

Для участия в экскурсиях понадобится регистрация на платформе RUSSPASS. Данные нужно внести заблаговременно: с 12 по 14 февраля.

Москвичей также пригласили в «Умный город» на ВДНХ для знакомства с цифровыми сервисами.

Экскурсии Сергей Собянин Москва
12 февраля 2024, 12:01
«Подкараулила». Панда Диндин из Московского зоопарка вытащила Катюшу в большой вольер
РИА «Новости»
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Панда Диндин из Московского зоопарка продолжает попытки затащить своего детеныша в большой вольер. В этот раз она схватила Катюшу за спинку и уволокла ее с любимой лестницы. Соответствующее видео выложила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как детеныш панды рассматривает деревянные элементы лестницы. Она раскачивается из стороны в сторону и перекатывается с одной ступеньки на другую. Кроме того, Катюша вальяжно залезла в дверной проем, где ее ловко поймала мама и утащила в большой вольер.

«Катюша играла на лесенке, Диндин подкараулила и ловко ее вытащила в вольер. Через полминуты Катюша сбежала снова к своей лесенке», - рассказала Акулова.

Ранее Катюша научилась пользоваться шестым псевдопальцем. Эта часть лапы позволяет пандам с невероятной ловкостью захватывать даже самые тонкие веточки и листья бамбука.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
12 февраля 2024, 11:52
Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников
РИА «Новости»
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Если кто-то из близких стал жертвой манипуляций кибермошенников, то этим людям нужно постараться помочь осознать ситуацию и убедить не переводить денежные средства. Об этом «360» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

По его словам, большую часть мошеннических действий проводят методом социальной инженерии.

«Как правило, злоумышленники знают какие-то мелочи и обладают информацией о человеке, через социальные сети, слитые базы данных. Это все играет на руку мошенникам, чтобы попытаться быстро выйти на диалог, а потом использовать информацию во вред человеку», - сказал Ефимов.

Если кто-то из близких или знакомых стал жертвой, то нужно узнать как можно больше информации о ситуации.

«Предупредите о возможной афере. Не используйте эмоциональный тон, но постарайтесь объяснить человеку, что это может быть афера. Укажите на типичные признаки мошенничества, которые вы заметили. Не игнорируйте. Если увидели, что кто-то может стать жертвой мошенничества, не оставайтесь равнодушным», - добавил он.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры.

Мошенничество Россия

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