Москвичам расскажут о новогодних кулинарных традициях Китая

Так, на рыбном рынке «Москва - на волне» гости узнают секреты китайской кухни и увидят битву шеф-поваров, которые приготовят салаты из морских водорослей с крабами и мидиями и спринг-роллы. Мероприятия пройдут по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2а.

Также москвичей научат играть в традиционные игры - го, уцзыци и любо. Правила интеллектуальной стратегии, китайских шашек и шахмат объяснят посетителям площадки на Новом Арбате. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению китайских фонариков, печенья с предсказаниями и хлопушек.

На Тверской площади горожан обучат каллиграфии, а также расскажут о чайных церемониях. Занятия будут идти в 15:00 по будням и в 12:00 по выходным.

Мастерская китайских традиций также откроется в Камергерском переулке. Там покажут азы игры на музыкальных инструментах гучжэн и кунлинг и написания иероглифов.

В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Празднования попали на видео.