Москвичам рассказали об онлайн-сервисе по вопросам имущественных отношений

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«Сервис видеоконсультаций на портале mos.ru оказался востребованным у граждан. За девять месяцев 2023 года им воспользовались около 15 тысяч раз, что превышает количество записей на онлайн-встречи за весь 2022-й», - подчеркнул он.

Гаман добавил, что в прошлом году за консультациями обратились менее 14 тысяч раз. Всего за три года в виртуальную приемную граждане записались около 40 тысяч раз.

Самыми распространенными вопросами стали постановка на жилищный учет, предоставление субсидий и жилья по договорам социального найма.

Ранее управление Росреестра по Москве зарегистрировало в столице свыше 13 тысяч договоров по ипотеке за июнь 2023 года. Это на 12,6% больше, чем в мае.