15 февраля 2024, 14:18

Москвичам рассказали об обновленном разделе инструкций на портале mos.ru

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На портале mos.ru обновили раздел «Инструкции для удобной жизни в Москве». Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Благодаря новой системе организации материалов москвичи смогут еще быстрее находить необходимую информацию. На главной странице раздела разместили удобный каталог с темами, поисковую строку и подборку наиболее востребованных инструкций.

На сайте доступно свыше 400 актуальных инструкций, охватывающих разнообразные аспекты жизни в столице. Специалисты подготовили информацию по широкому спектру тем - от обращения с документами до способов экономии на жилищно-коммунальных услугах. Каталог насчитывает 23 тематические категории, включая такие важные разделы как «Документы», «Образование», «Здоровье». Для доступа к инструкциям нужно перейти во вкладку «Помощь» в главном меню сайта.

«Раздел „Инструкции для удобной жизни в Москве“ очень востребован у горожан. В среднем ежемесячно его посещают более четырех миллионов раз», - отметили в департаменте.

Накануне столичным семьям с детьми напомнили о пользе карты москвича. По ней можно получить скидки более чем в 9,5 тысячи магазинах, аптеках и развлекательных центрах.

Технологии Москва
15 февраля 2024, 14:15
Московский дворец пионеров пригласил на арт-фестиваль лепки из снега
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Масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест-2024» пройдет в Московском дворце пионеров 17 февраля. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и другие развлекательные мероприятия, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Директор Московского дворца пионеров Елена Мельвиль отметила, что после реставрации здания горожане стали чаще его посещать. Здесь прошел фестиваль «Наука начинается здесь», куда пришли более 10 тысяч школьников.

«Образование в широком смысле - это не только занятия за партами и первые шаги в науке. Это и дополнительные знания, умения. Поэтому следом за фестивалем науки мы проводим фестиваль творчества», - добавила Мельвиль.

Мероприятие стартует в 12:00, где на площади Парадов проведут конкурс лепки фигур из снега. У команд будет по три часа, чтобы создать авторскую снежную композицию. Работы можно будет представить в трех номинациях.

Кроме того, желающие смогут поиграть в настолки на зимнюю тематику, а также принять участие в мастер-классах. Педагоги и ученики дворца проведут посетителям экскурсию по обновленным помещениям. Перекусить можно будет в буфете и спокойно посидеть в зоне отдыха.

Итоги подведут в 16:00. Награды вручат участникам не только очного конкурса лепки, но и его онлайн-этапа. В числе жюри - известные мультипликаторы, художники, комиксисты и педагоги дворца.

Помимо этого, москвичей пригласили на концерты в школы искусств.

Экскурсии Школьники Фестивали конкурсы Москва
15 февраля 2024, 13:54
Имя для амурского тигра из Московского зоопарка выберут на портале «Активный гражданин»
РИА «Новости»
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Портал «Активный гражданин» даст москвичам возможность выбрать имя для нового обитателя Московского зоопарка — краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Среди предложенных вариантов - Орион, Амур, Хабар, Восток. Каждое из имен имеет особое значение. Хабар и Восток указывают на географическое происхождение тигра - он родом из Хабаровского края Дальнего Востока. Имя Амур выбрали в честь подвида тигра, а имя Орион вдохновлено древнегреческим мифом о великане-охотнике. Однако участники голосования смогут предложить и другие имена.

Самца амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае с травмой лапы и доставили на реабилитацию в центр воспроизводства Московского зоопарка в 2023 году. Хищника поселили рядом с тигрицей Амурой, также спасенной на Дальнем Востоке. Звери уже знакомятся через ограждение.

Многие животные столичных зоопарков получили свои имена именно благодаря участию горожан в голосованиях проекта «Активный гражданин». Среди них - панда Катюша из Московского зоопарка, альпака Шоколадка с «Городской фермы» на ВДНХ и азиатские выдры Гоша и Глаша из «Москвариума».

Портал «Активный гражданин» даст москвичам возможность выбрать имя для нового обитателя Московского зоопарка - краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Животные Зоопарки Дальний Восток Технологии Москва
15 февраля 2024, 12:48
Сугробы в Москве могут вырасти до 60 сантиметров
РИА «Новости»
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Высота сугробов растет и может достичь 60 сантиметров к утру следующего дня. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, осадки в столичном регионе очень интенсивные. Так, вчера высота снежного покрова на ВДНХ составляла 50 сантиметров, а сегодня - уже 54 сантиметра.

Кроме того, сильный снегопад будет идти и дальше. По оценкам синоптика, может выпасть еще около 10 миллиметров, что значит, что к завтрашнему утру сугробы опять вырастут до 60 сантиметров.

«Редкая ситуация, когда низкая температура и интенсивный снег», - уточнил Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что у пилотов могут возникнуть проблемы, потому что низкую облачность можно перепутать с туманом.

Москвичей также предупредили о заморозках на следующей неделе.

Роман Вильфанд Снегопад Погода в Москве Москва
15 февраля 2024, 12:00
Интенсивность снегопада в Москве снизится после полудня
РИА «Новости»
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Атмосферный фронт принес в четверг, 15 февраля, в Московский регион сильную метель. Но после полудня интенсивность снегопада снизится. Об сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов выпало шесть миллиметров осадков, в МГУ - девять миллиметров. Отметка среднего прироста свежевыпавшего снега в Москве составила девять сантиметров.

«Много снега выпало и на территории Новой Москвы, здесь прирост высоты снежного покрова достигал восьми сантиметров», - уточнила метеоролог.

Кроме того, синоптик добавила, что в Наро-Фоминске за ночь выпало 12 миллиметров осадков. По ее словам, снегопад также стал самым сильным с начала года в Можайске.

Тем не менее Позднякова заверила, что после полудня осадков станет меньше, однако объем выпавшего снега может оказаться самым большим в столице в текущем году.

Ранее москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе.

Снегопад Погода в Москве Москва

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