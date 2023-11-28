Москвичам рассказали об обновлении единого читательского билета в приложении «Мой id»

«Чтобы под рукой всегда была информация о том, когда и куда следует вернуть книгу, мы доработали единый читательский билет в приложении „Мой id“. Теперь там есть вся необходимая информация, а также появилась кнопка для быстрого доступа к продлению срока хранения книги», - уточнили в ведомстве.

ЕЧБ выглядит в приложении как обычный штрихкод, который можно использовать при получении или сдаче книги. Для его оформления необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru.

Сегодня в Москве работает 440 читален, в которых доступны более 15 миллионов изданий. Кроме того, более миллиона жителей столицы уже оформили единый читательский билет.

С начала запуска нового сервиса им воспользовались уже более 40 тысяч москвичей.