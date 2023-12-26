Москвичам рассказали о возможностях сервиса «Электронный дом»

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С помощью чатов платформы жильцы смогут одолжить друг у друга инструменты, обменяться новостями района, найти пропавшие предметы, предупредить о запланированных ремонтных работах или попросить перепарковаться.

Так, чтобы у связаться с владельцем неправильно припаркованной машины, нужно открыть вкладку «Мои соседи», выбрать опцию «Сообщить владельцу транспортного средства» и ввести номерной знак автомобиля. При этом поиск пройдет среди всех зарегистрированных пользователей. Владелец авто получит специальное уведомление от сервиса.

Электронный дом» заработал в ноябре 2020 года. Воспользоваться сервисами можно в мобильном приложении или на сайте.

К Новому году цифровые проекты Москвы, включая «Электронный дом», подготовили подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество».