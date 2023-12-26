26 декабря 2023, 13:36

Москвичам рассказали о возможностях сервиса «Электронный дом»

РИА «Новости»
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Жители Москвы использовали инструменты цифровой платформы «Электронный дом» для общения с соседями свыше 180 тысяч раз. К этой системе подключили 99% всех многоквартирных домов города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

С помощью чатов платформы жильцы смогут одолжить друг у друга инструменты, обменяться новостями района, найти пропавшие предметы, предупредить о запланированных ремонтных работах или попросить перепарковаться.

Так, чтобы у связаться с владельцем неправильно припаркованной машины, нужно открыть вкладку «Мои соседи», выбрать опцию «Сообщить владельцу транспортного средства» и ввести номерной знак автомобиля. При этом поиск пройдет среди всех зарегистрированных пользователей. Владелец авто получит специальное уведомление от сервиса.

Электронный дом» заработал в ноябре 2020 года. Воспользоваться сервисами можно в мобильном приложении или на сайте.

К Новому году цифровые проекты Москвы, включая «Электронный дом», подготовили подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество».

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26 декабря 2023, 14:17
«Я еще в состоянии ростка». Макс Арнаутов назвал лучший возраст для творцов
Телеканал «360»
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Большинство выдающихся людей достигают максимального уровня самореализации к 40–45 годам. Таким мнением поделился с «360» российский дизайнер, диджитал-художник Макс Арнаутов.

«Сам для себя я нахожусь еще в зачаточном состоянии, наверное. Нет, я нахожусь в состоянии ростка. Мой opus magnum - моя высшая степень реализации как художника, как творца, - я думаю, годам к 40–45 будет, как она бывает у всех. Если посмотреть на самых выдающихся людей из разных индустрий: художников, музыкантов, режиссеров, актеров, - они все реализуются по максимуму годам к 40-45», - рассудил собеседник «360» и привел в пример рэпера Канье Уэста.

На вопрос о том, могут ли хейтеры заставить Арнаутова бросить дизайн, он с усмешкой ответил: «Нет, конечно», - и снова вспомнил о Канье Уэсте.

«Несмотря на то что у Канье много хейтеров и завистников, он доказал, что его невозможно отменить, <…> как в американской культуре. <…> Это перестало работать на нем, он настолько сильно повлиял на массовую культуру, <…> у него огромная аудитория фанатов», - пояснил дизайнер.

Полное интервью «360» с Максом Арнаутовым смотрите здесь.

Фанаты Художники Режиссер Актеры
26 декабря 2023, 14:01
«Занять самые сладкие места». Дизайнер Арнаутов — о небывалых возможностях роста в России
Телеканал «360»
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После освобождения российского рынка от многих иностранных компаний в стране возникли небывалые перспективы для роста творческих людей, так что затягивать с самореализацией не стоит. Об этом в интервью «360» рассказал московский дизайнер Макс Арнаутов.

«Всем нужно понять, что в России есть просто огромные перспективы для роста. Так как рынок свободен, почему бы не занять самые сладкие места прямо сейчас? Почему бы не начать реализовывать себя как творца, как художника, как дизайнера прямо сейчас? Почему самому не задавать тренды?» - задался вопросами он.

По словам Арнаутова, тем, кто утверждает, что сейчас «не на кого смотреть», стоит самим стать «отцами-основателями», на которых будут равняться через годы.

«Такая возможность просто раз в жизни выпадает, ее нужно использовать. Мы оказались в переломном моменте мировой истории, когда меняется мироустройство, миропорядок. И именно в такие моменты появляются самые влиятельные талантливые люди, которые будут что-то менять, повлияют на культуру, искусство будущего», - уверен дизайнер.

Полное интервью «360» с Максом Арнаутовым - здесь.

Мода Россия
26 декабря 2023, 13:48
Нераспроданные китайские самосвалы и грузовики скопились на российских складах
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Более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства скопились на дилерских и дистрибьюторских складах в России к концу года. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Запасы китайских грузовиков будут распродавать до весны. По информации «ВТБ Лизинг», бестселлером среди китайских марок самосвалов стал производитель Shacman. Во втором полугодии бренд из Китая продавал по 2,1 тысячи тяжелой техники в месяц, но к концу 2023 года продажи снизились до 1,7 тысячи автомобилей.

В ноябре первую строчку среди производителей грузовиков занял КамАЗ. В отечественной компании планируют не останавливаться на достигнутом результате и увеличить продажи грузовиков последнего поколения К5 в несколько раз.

«Уже в октябре ввоз техники из Китая отчасти оживился, а российские марки продолжают наращивать выпуск машин, занимая все большую долю рынка», - указал гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов.

Ранее СМИ сообщили о рекордном выпуске китайских автомобилей. КНР в январе–октябре 2023 года произвела около 20,7 миллиона легковых автомобилей, обогнав по этому показателю страны Евросоюза и Великобританию.

Грузовики Машины Китай
26 декабря 2023, 12:31
Московская платформа «Russpass. Бизнес» объединила свыше 500 компаний
РИА «Новости»
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С момента открытия цифрового сервиса «Russpass. Бизнес» прошло всего полгода, однако в нем уже зарегистрировались более 500 туристических организаций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пользователи сервиса смогут отыскать новых бизнес-партнеров, запросить индивидуальную аналитику или проверить последние данные по туризму.

«Самый популярный раздел - „Проекты и мероприятия“. Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма», - отметила Сергунина.

Через портал подали свыше 1,5 тысячи запросов на участие в разнообразных проектах, включая образовательные программы и бизнес-миссии за границей. Наиболее востребованными мероприятиями стали такие, как туристическая премия «Путеводная звезда», первая международная конференция в сфере делового туризма Meet Global Mice Congress и деловые встречи, организованные Московским туристическим хабом.

Несколько дней назад сервис Russpass сделал бота-навигатора по Московскому зоопарку. Он покажет расположение вольеров 11 зверей и расскажет об обитателях старейшего зоосада России.

Туризм Бизнес Москва 2023

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