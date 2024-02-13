Москвичам рассказали о самых популярных разделах портала mos.ru

«Жителям столицы доступно онлайн уже более 420 услуг и сервисов, которые позволяют быстро, а также в любое удобное время и с любого устройства решить практически все повседневные задачи», - рассказал глава ведомства Дмитрий Иванов.

На портале mos.ru появились и специальные сервисы. Жители столицы смогут резервировать книги в библиотеках, бронировать пространства для мероприятий в музеях и культурных центрах, заказывать утилизацию ненужных вещей и поддерживать благотворительные проекты. Помощь при переезде москвичи получат, воспользовавшись на портале городским суперсервисом.

Чтобы использовать все возможности портала mos.ru , нужно иметь полноценную учетную запись. Получить ее можно через онлайн-регистрацию или обратившись лично в один из центров государственных услуг «Мои документы».

Ранее Московскую киноплатформу посетили свыше 15 тысяч человек. ее аудитория выросла всего за полгода работы.