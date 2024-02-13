13 февраля 2024, 14:26

Москвичам рассказали о самых популярных разделах портала mos.ru

РИА «Новости»
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За прошедшие четыре года интерес пользователей к интернет-сервисам на сайте mos.ru вырос на 87%. Общее количество обращений превысило 2,3 миллиарда, сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

«Жителям столицы доступно онлайн уже более 420 услуг и сервисов, которые позволяют быстро, а также в любое удобное время и с любого устройства решить практически все повседневные задачи», - рассказал глава ведомства Дмитрий Иванов.

На портале mos.ru появились и специальные сервисы. Жители столицы смогут резервировать книги в библиотеках, бронировать пространства для мероприятий в музеях и культурных центрах, заказывать утилизацию ненужных вещей и поддерживать благотворительные проекты. Помощь при переезде москвичи получат, воспользовавшись на портале городским суперсервисом.

Чтобы использовать все возможности портала mos.ru , нужно иметь полноценную учетную запись. Получить ее можно через онлайн-регистрацию или обратившись лично в один из центров государственных услуг «Мои документы».

Ранее Московскую киноплатформу посетили свыше 15 тысяч человек. ее аудитория выросла всего за полгода работы.

Технологии Москва
13 февраля 2024, 14:19
Свыше 20 домов снесли в Москве по программе реновации в этом году
Freepik
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В Москве по программе реновации с начала 2024 года снесли 21 расселенный дом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала 2024 года в столице завершен демонтаж расселенных домов, расположенных в 11 районах в семи административных округах», - рассказал он.

Бочкарев подчеркнул, что на месте снесенных домов построят новое жилье для переселения жильцов, а также обустроят комфортную инфраструктуру.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что темпы сноса зданий по программе достаточно высокие: за 2023 год демонтировали более 200 расселенных жилых зданий.

Более того, за прошедшие пять лет в рамках проекта «Жилье» объем строительства и ввода жилых объектов в мегаполисе увеличился в два раза - с трех миллионов до пяти–семи миллионов квадратных метров в год.

Так, более 80 тысяч человек переедут в дома по реновации на юге Москвы. Для участников программы уже построили 27 домов.

Строительство Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
13 февраля 2024, 13:13
Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал-полковник Востротин
РИА «Новости»
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В своем загородном доме 13 февраля умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, сообщил «Коммерсант». Он не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана, где командовал в том числе девятой парашютно-десантной ротой.

В общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой руководил Востротин, уточнили, что рота входила в состав 345-го гвардейского полка под командованием генерал-полковника.

Бой за господствующую высоту 3234 в Афганистане, который вели десантники, стал основой для сюжета фильма «9 рота» Федора Бондарчука. В январе 1988 года бойцы 12 часов оборонялись против превосходящих по силе противников. Благодаря одержанной победе удалось разблокировать дорогу к городу Хост и возобновить снабжение советских войск.

Валерий Востротин умер в возрасте 71 года - два года он боролся с тяжелой болезнью. Звания Героя СССР его удостоили за выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году.

Афганистан СССР Военные
13 февраля 2024, 13:10
«Язык дьявола» расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве
Соцсети
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Азиатский аморфофаллус коньяк, который также называют языком дьявола, или трупным цветком, расцвел в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«В Субтропической оранжерее расцвел азиатский аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, (Amorphophallus konjac) с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти», - рассказали в организации.

Посетители могут увидеть это многолетнее травянистое растение из Восточной Азии в старинной Субтропической оранжерее. Сотрудники предположили, что запах разлагающейся плоти появится уже завтра, 14 февраля, и продержится до выходных.

Всего в коллекции сада представлено три вида этого цветка - коньяк, изменчивый и Ламба. Родовое название растения - отсылка к необычной форме его почти метрового соцветия. В природе он встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии.

Ранее редчайшая лилия впервые за 300 лет расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве.

Цветы МГУ Сад и огород Москва
13 февраля 2024, 12:38
Москвичам покажут онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка
РИА «Новости»
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По случаю 160-летия со дня основания Московского зоопарка Главный архив Москвы подготовил онлайн-экспозицию в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Посетители сайта увидят подборку уникальных фотоснимков зоосада 1950–1990 годов, сообщили на официальном портале столичного правительства.

По случаю 160-летия со дня основания Московского зоопарка Главный архив Москвы подготовил онлайн-экспозицию в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Посетители сайта увидят подборку уникальных фотоснимков зоосада 1950–1990 годов, сообщили на официальном портале столичного правительства.

Посетители увидят фотографии, которые демонстрируют общение сотрудников зоопарка с животными и мероприятия для горожан. Съемки выполнили такие фотохудожники, как Виктор Ахломов, Эммануил Евзерихин и другие.

История зоопарка началась в 1864 году. Академическая деятельность началась в 1924-м, когда появился кружок юных биологов. В 1950-е годы в коллекции зоопарка появились экзотические пингвины, а чуть позже - слонята, подаренные премьер-министром Индии. В 1990-х в зоопарке прошел ремонт, открыли мост для пешеходов и оранжерею.

Кроме того, архивы Московского зоопарка, отчеты, плакаты, фотоальбомы и каталоги обитателей зоосада, доступны для изучения в читальном зале Главархива на Профсоюзной улице.

Уже больше 1,5 тысячи детенышей появились на свет в Московском зоопарке за последний год. Среди них - гигантская панда, лучистая черепаха, редкие ягнята и другие.

Музеи Зоопарки История Москва

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