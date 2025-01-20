20 января 2025, 13:50

Москвичам рассказали о резком понижении температуры после оттепели

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После оттепельных значений температура резко понизится к 21 января. Об этом в беседе с изданием «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сейчас в Москве стоит соответствующая апрелю погода, но уже во вторник столбики термометра опустятся на десять градусов. Температура воздуха не поднимется выше -3 градусов.

«Погода сегодня (20 января - прим.ред.) очень теплая, днем +2.+4 градуса, что на восемь градусов выше нормы и соответствует апрелю. Но погода - очень легкомысленная леди, она невероятно изменчива. И завтра вы уже не узнаете эту погоду», - заявил Вильфанд.

К вечеру в столице прогнозируется резкое повышение атмосферного давления. В ночь на 21 января температура воздуха в Москве достигнет отметки в -7…-9 градусов, а в Московской области опустится и до -12. Утром холодная погода сохранится, столбики термометра покажут не выше -7…-8 градусов. Ближе ко второй половине дня потеплеет до -5…-3 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что февраль в московском регионе будет теплым , но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
20 января 2025, 12:28
Перечень жизненно важных препаратов расширили в России
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Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов, включив в него 18 новых медикаментов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В список добавили лекарства для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тахикардии, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, тяжелой формы бронхиальной астмы и предотвращения тромботических осложнений при проведении антиретровирусной терапии.

«Для четырех препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила», - уточнили в пресс-службе кабмина.

Стоимость препаратов, необходимых для поддержания жизни, контролируется государством. В списке ЖНВЛП насчитывается более 800 наименований лекарств, которые предоставляют пациентам бесплатно, а затраты на их приобретение покрывают из федерального бюджета. Предыдущее обновление перечня проходило в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что процедура ЭКО и лечение аритмии станут доступнее для россиян по ОМС. В 2025 году финансирование системы обязательного медицинского страхования достигнет 590 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2024-м.

Лекарства Россия
20 января 2025, 11:18
В Госдуме допустили внеплановое повышение пенсий россиян в этом году
РИА «Новости»
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Россиянам могут повысить пенсии в этом году. Об этом заявил «Газете.Ru» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом - вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2-3%», - отметил он.

Увеличение выплат может коснуться неработающих пенсионеров, поскольку они являются самой незащищенной категорией населения. Очевидна, однако, и поддержка работающих пенсионеров, выплаты которым в этом году проиндексируют впервые с 2016 года.

Тумин подчеркнул, что из-за роста цен внеочередная индексация пенсий уже назрела.

Доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин ранее в понедельник сообщил, что дополнительная индексация пенсий, которая должна произойти 1 февраля, затронет и выплаты, которые граждане России получили в январе.

Пенсия Пенсионеры Россия
20 января 2025, 09:32
Некоторые штрафы в России захотели увеличить на 400%
РИА «Новости»
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Минюст предложил увеличить штрафы по 36 статьям Уголовного кодекса России. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов агентству «Прайм».

Штрафы за экономические преступления могут увеличить в сотни раз. Адвокат уточнил, что это напрямую связано с инфляцией в стране и с тем, что действующие санкции не позволяют восстановить социальную справедливость За причинение имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием взыскание может вырасти с 80 до 400 тысяч рублей ( 400%), за мошенничество - с 300 до 500 тысяч рублей ( 67%), а за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью - с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей ( 400%).

«Обоснованность проекта не вызывает сомнений, индексирование позволит вернуться к реальным размерам штрафов, которые задумывал законодатель, определяя их изначально», - подчеркнул Данилов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее заявил, что за неправильную утилизацию живой ели россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Штрафы Мошенничество
20 января 2025, 09:31
Подрядчики подали иски на 75,9 млн рублей к компании Бакальчука
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Суды рассматривают около 30 исков к компании Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент». Об этом сообщило РИА «Новости».

Иски на сумму 75,9 миллиона рублей подали подрядные организации. Арбитражный суд Подмосковья рассматривает девять таких дел на 19,7 миллиона, еще восемь исков находятся в столичном арбитраже. Аналогичные заявления зарегистрировали в Ленинградской, Ростовской, Новосибирской, Воронежской областях и Санкт-Петербурге.

Компания Бакальчука в свою очередь подала 10 исков к подрядчикам на сумму 843,9 миллиона рублей. Одно дело на 20,7 миллиона «ВБ Девелопмент» уже выиграла, еще по одному прекратили производство.

Ранее Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск сооснователя Wildberries о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ». Бакальчук также пытался оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru.

Суд Маркетплейсы

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