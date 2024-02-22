Москвичам рассказали о режиме работы госучреждений в праздники

«Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля», - уточнила она.

Взрослые поликлиники будут открыты 23 и 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 24 февраля - с 09:00 до 18:00 Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут работать в это же время.

У детских поликлиник график работы 24 февраля будет с 09:00 до 15:00, травматологические отделения при них будут открыты с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу без изменений.

Женские консультации 24 февраля работают с 09:00 до 18:00, а 25 февраля - с 09:00 до 16:00. В праздничные дни также будут доступны круглосуточные психологическая помощь и мобильные бригады «Социальный патруль».

Центры московского долголетия, Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и другие учреждения социальной поддержки продолжат работать по своему обычному графику.

Загсы закроются только на один день - 23 февраля.

На все выходные будут закрыты Главархив, реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью, центры занятости населения.

Также московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными.

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов.