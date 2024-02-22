22 февраля 2024, 11:36

Москвичам рассказали о режиме работы госучреждений в праздники

Global Look Press
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В праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, социальные учреждения и государственные службы Москвы будут работать по измененному графику. Большинство организаций продолжат работу в обычном режиме, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля», - уточнила она.

Взрослые поликлиники будут открыты 23 и 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 24 февраля - с 09:00 до 18:00 Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут работать в это же время.

У детских поликлиник график работы 24 февраля будет с 09:00 до 15:00, травматологические отделения при них будут открыты с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу без изменений.

Женские консультации 24 февраля работают с 09:00 до 18:00, а 25 февраля - с 09:00 до 16:00. В праздничные дни также будут доступны круглосуточные психологическая помощь и мобильные бригады «Социальный патруль».

Центры московского долголетия, Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и другие учреждения социальной поддержки продолжат работать по своему обычному графику.

Загсы закроются только на один день - 23 февраля.

На все выходные будут закрыты Главархив, реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью, центры занятости населения.

Также московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными.

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов.

Праздники Поликлиники 23 февраля Госуслуги Анастасия Ракова Москва
22 февраля 2024, 11:14
Завершился шестой Московский детский чемпионат «Мастерята»
Global Look Press
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Шестой Московский детский чемпионат «Мастерята» собрал около восьми тысяч школьников из 478 столичных образовательных учреждений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ребята продемонстрировали навыки в 45 различных областях, включая графический дизайн, хлебопечение и фотографию. В чемпионате участвовали школьники с первого по восьмой класс.

По словам мэра, в этом году финал собрал рекордное количество участников, восемь тысяч, на тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Из них 179 команд заслужили золотые медали, 192 команды наградили серебряными, а 209 команд получили «бронзу». Успехи детей оценивали 450 экспертов, которые в рамках подготовки к мероприятию провели свыше 1,5 тысячи часов мастер-классов.

«От души поздравляю медалистов и желаю ребятам новых побед», - сказал Собянин.

Кроме того, более 23 тысяч московских школьников поучаствовали в XXXV Математическом празднике. Подросткам попробовали решить задачи разного уровня сложности, в том числе на смекалку и воображение.

Дети Награды Школьники Сергей Собянин конкурсы Москва
22 февраля 2024, 10:30
Пострадавший от шторма аквариум в Севастополе вновь заработал
РИА «Новости»
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Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре 2023 года, вновь открывается 22 февраля. Об этом РИА «Новости» рассказали в администрации учреждения.

«В четверг аквариум начинает работу», - информировали там.

Уточняется, что в пострадавшем третьем, историческом зале восстановили систему подогрева воды и вентиляции. Работы почти завершились. При этом ранее предполагалось, что повреждения удастся устранить минимум в апреле.

Кроме того, в аквариуме планируют постепенно наращивать количество животных и рыб.

Севастопольский морской аквариум-музей открылся на Приморском бульваре в 1897 году. Это один из старейших публичных аквариумов в Европе и первый морской аквариум в Российской империи.

В ноябре исторический зал затопила холодная морская вода. Из-за термального удара погибли более 500 морских животных.

Всего в зале находилось до 50 видов 800 тропических пресноводных животных.

Шторм Животные Севастополь
22 февраля 2024, 09:44
Журналиста Евгения Киселева внесли в перечень террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева* в перечень террористов и экстремистов. Запись появилась на сайте ведомства, сообщило РИА «Новости».

«Перечень террористов и экстремистов <…> Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956, Москва», - указывается в карточке.

С апреля 2022 года Киселев* также находится в списке иностранных агентов. Минюст уличил его в осуществлении политической деятельности, причем иностранным источником указывалась Украина. Сейчас журналист работает в этой стране. В России его в июле 2022 года объявили в розыск по статье УК.

Входящие в перечень террористов и экстремистов не имеют права взаимодействовать со СМИ, устраивать публичные акции, участвовать в выборах, размещать информацию в Сети, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися выплат зарплаты, налогов и возмещения ущерба.

Евгений Киселев* трудился на телевидении с 1984 года, вел передачи на НТВ и занимал на канале руководящие посты, в том числе в течение года - должность гендиректора.

* Признан в России иноагентом.

Журналистика Россия Иноагенты
22 февраля 2024, 09:28
«Когда узнал, был в шоке». Путину рассказали про Dota 2 на «Играх будущего»
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина познакомили с компьютерной игрой Dota 2 после открытия «Игр будущего» в Казани. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал главе государства, что эта дисциплина гораздо сложнее чем шахматы. Видеофрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Чернышенко рассказал политику, что Dota 2 - стратегическая игра, в которой нужно «завоевать поле противника». Сейчас она очень популярна, а билеты на эту дисциплину раскупили буквально за пару минут.

«Чтобы был понятен интерес в мире к этой дисциплине, то финал чемпионата мира по Dota 2 смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я когда узнал, был в шоке», - заявил Чернышенко.

Путин дал старт «Играм будущего» в Казани 21 февраля. Турнир в Татарстане продлится до 3 марта. Он включает 21 инновационную дисциплину, которые построены на концепции «фиджитал», а также сочетают физическую культуру и киберспорт. Состязания будут свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

Президент отметил, что российские спортсмены остаются одними из самых сильных в мире. Проходящий турнир - это событие на стыке спорта, технологий и науки. Основная цель игр - популяризировать виды спорта, которые совмещают и физическую активность, и цифровые технологии.

В «Играх будущего» участвуют 260 команд из разных стран. На открытие мероприятия в Казань приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко , Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев , глава Киргизии Садыр Жапаров , лидер Республики Сербской Милорад Додик.

Казань Россия Владимир Путин «Игры будущего»

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