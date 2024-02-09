Москвичам рассказали о программе Форума национальных достижений на выставке «Россия»

«Москва как молодежная столица страны расскажет о своих достижениях, возможностях и проектах для молодого поколения», - отметила она.

Гости экспозиции в павильоне № 75 смогут поучаствовать в интеллектуальных играх, насладиться музыкальными выступлениями и ознакомиться с городскими инициативами для молодежи.

Викторина о Москве и ее молодежных проектах начнется в 14:45. В 15:00 на сцену выйдут начинающие артисты с музыкальными номерами, вдохновленными московской жизнью. А в 15:30 состоится открытое обсуждение молодежных инициатив столицы. В течение всего дня на площадке будут показывать интерактивное шоу, центральной темой которого станут проекты для молодых москвичей.

Ранее журналист Такер Карлсон в Москве посетил 89 стендов выставки «Россия» на ВДНХ. Он обошел весь павильон, посвященный достижениям страны и ее туристическому потенциалу.