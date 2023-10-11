Москвичам рассказали о преимуществах «Электронного дома»

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В приложении «Электронный дом» собрали многие городские сервисы и ЖКХ-услуги. С его помощью можно быстро передавать показания счетчиков, оставлять заявки о неисправности или получать новости о доме.

Кроме того, на платформе есть электронная доска объявлений и чат для соседей. Ко всему прочему, через сервис можно вызывать мастеров-коммунальщиков и читать новости своего дома.

Ключевая особенность платформы - проведение общих собраний собственников в электронном виде. Там они могут принять важные решения - от смены управляющей организации до установки шлагбаума во дворе.

Платформа рассчитана и на мобильные устройства: достаточно скачать приложение «Электронный дом Москва». В июле 2023 года его обновили с учетом большинства пожеланий пользователей.

Важные услуги отображаются на главном экране. Там же видно и количество баллов, которые начисляются за активность в «Электронном доме» и других городских проектах.

«Платформа заработала 12 ноября 2020 года. Ее развивают ГКУ „Новые технологии управления“ совместно с департаментом информационных технологий города Москвы», - отметили в сообщении на сайте.

Ранее мэрия Москвы рассказала о городском бюджете на 2024–2026 годы.