Москвичам рассказали о потеплении в столице на этой неделей

По его словам, температура соответствует значениям метеорологической зимы. Тем не менее готовиться к ней еще рано: в ближайшее время средняя температура вновь станет положительной. Более того, на следующей неделе придет тепло.

«Антициклон, принесший в столицу самую холодную ночь с начала осени, сегодня будет уходить на юго-восток, а ему на смену с юго-запада, потянутся облака теплого атмосферного фронта», - рассказал синоптик.

Он добавил, что во второй половине четверга будет облачно, а ближе к ночи в столице пойдет снег. Столбики термометров в течение дня будут варьироваться от -1 до 1 градусов, в Подмосковье - от -3 до 2 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный с порывами 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и достигнет отметки 745 миллиметров ртутного столба.

Метеоролог уточнил, что в пятницу в городе ожидается снег и ледяные дожди. Температура опустится до -2 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни.