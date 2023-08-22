Москвичам рассказали о погоде во вторник

«Московская техническая школа» дополнила инвестпортал сервисами для поиска образовательных программ

Сервисы, упрощающие выбор образовательных программ, появились в разделе проекта «Московская техническая школа» на Инвестиционном портале столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

МТШ предлагает промышленникам не только широкий список программ повышения квалификации, но и развитую образовательную инфраструктуру, отметил Овчинский. Выбрать обучающий курс можно на информационных ресурсах «Московской технической школы» или на инвестпортале.

«Недавно там появились поисковые фильтры, которые помогут подобрать программу в соответствии с индивидуальными запросами инженеров и предприятий», - сказал министр правительства Москвы.

Поиск проходит по шести пунктам. Пользователь может указать нужный вуз или другое образовательное учреждение, направление обучения, формат и продолжительность занятий, а также их стоимость и число обучающихся в группе. Найти конкретные курсы поможет поисковая строка.

Столичное правительство создало проект «Московская техническая школа» в 2021 году. Цель МТШ - повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, оптимизирующими производство и расширяющими промышленный потенциал. Сотрудникам предприятий доступно более 120 программ повышения квалификации по семи направлениям, среди которых «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Беспилотный транспорт» и два специальных - «Охрана труда» и «Бережливое производство».

За время работы «Московской технической школы» подготовили почти 1,4 тысячи инженеров. Пройти обучение в рамках проекта могут все специалисты столичных промышленных предприятий, город компенсирует им до 95% стоимости курса.

В московском департаменте информационных технологий назвали инвестиционный портал востребованной площадкой для инвесторов и предпринимателей. Ресурс, предлагающий около 30 онлайн-сервисов, позволяет промышленникам быстро узнавать о мерах поддержки, преференциях, налоговых режимах и льготах, предоставляемых городом.

Инвестпортал помогает сократить маршрут инвестора при поиске площадки под открытие или развитие производства. Также платформа дает возможность прямой коммуникации с правительством Москвы, что позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса и инвесторов.