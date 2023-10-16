Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
В ближайшие дни в Москве продолжат идти дожди. Температура воздуха начнет постепенно снижаться, а к концу недели ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Например, завтра пройдут кратковременные дожди и усилится ветер. Его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. В среду такая погода сохранится, а дожди даже усилятся. В четверг температура воздуха упадет до 2… 7 градусов, ночью - 1… 5.
Кроме этого, к выходным погода совсем испортится. В пятницу и субботу, 20 и 21 октября, днем будет не выше пяти градусов, а ночью ожидаются заморозки и понижение температуры до минус двух.
Ранее москвичам пообещали снег на этой неделе.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что во вторник небольшие осадки станут переходить в смешанную фазу. В среду станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям.