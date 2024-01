Москвичам рассказали о мерах соцподдержки в Год семьи

Подконтрольные казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову структуры выкупили 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров — Сергея Мальцева, Константина Николаева и Никиты Мишина. Об этом сообщила пресс-служба Globaltrans.

«Globaltrans Investment PLC сообщает, что зарегистрированная в Казахстане компания AQNIET CAPITAL LLP приобрела доли трех основных акционеров и теперь владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании», - отметили в пресс-службе.

AQNIET выкупила 100% Goldriver Resources Ltd, Mapple Valley Investments Ltd и Onyx Investments Ltd.

Бенефициаром компании из Казахстана является бизнесмен Кайрат Итемгенов, который развил несколько крупных компании в республики за последние 25 лет. В числе его активов гостиничные сети, аптеки Europharma, парк собственных фургонов и грузовиков, а также организация в энергетической сфере.

Ранее спецрежим для зарубежных инвесторов в России продлили до 2025 года , писал RT.