Москвичам рассказали о мастер-классах фестиваля «Путешествие в Рождество»

К смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из клипа Little Big, могли привести чрезмерные физические нагрузки при большом весе. Об этом рассказала «360» врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

К смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова , известного как Пухляш из клипа Little Big, могли привести чрезмерные физические нагрузки при большом весе. Об этом рассказала «360» врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Вес в норме поддерживает питание Известно, что даже при избыточном весе Красилов не отказывал себе ни в чем, любил вкусно и много есть, питаться фастфудом. Однако даже если бы танцор ел здоровую пищу, но больше чем, нужно, он не избавился бы от лишнего веса, отметила Макиша.

Специалист отметила, что сердце человека имеет размер чуть больше кулака: у мужчин оно побольше, а у женщин - поменьше. Важный орган предназначен для прокачивания крови через определенный объем тела, поэтому и существует понимание нормы веса, пояснила Макиша.

Диетолог добавила, что жареная пища, считающаяся вредной, сама по себе не приводит к ожирению. В медицине есть четкое понимание, что лишний вес возникает из-за избытка калорий, пояснила врач.

«Если человек съел чуть-чуть картошки фри, но при этом не перебрал в калориях, страшного ничего не произойдет. Но жареную пищу мы все же рекомендуем убрать, потому что она высококалорийная. Мы что-то готовим на масле, а масло - это жир, самый калорийный компонент питания. <…> Фастфуд, как правило, бывает высококалорийным за счет добавления соусов, майонеза, жира, сахара и так далее», - рассказала собеседница «360».

Высококалорийными продуктами быстро наедаются, но из-за них так же быстро набирают лишние килограммы, сообщила Макиша. Такие продукты, по словам диетолога, провоцируют людей есть еще больше.

«В науке уже признано, что картофель фри, сладкие продукты, печенье, мороженое и тому подобное - это продукты, которые вызывают такую же зависимость, как никотин и кокаин», - подчеркнула специалист.

Врач пояснила, что продукты с быстрыми углеводами вызывают реальную тягу, поскольку мозг хочет получать быстрый и дешевый дофамин. Это реальная зависимость, в том числе у детей, а не просто любовь к сладкому, предупредила Макиша.

Пока человек не разберется со своей тарелкой, то есть не поймет, что ему есть и в каких количествах, риск ожирения будет неизбежно расти, обратила внимание врач. Если человек не знает, сколько и что съедает, как он может следить за своим питанием, задала риторический вопрос специалист.

«А если вы за питанием не следите, то, соответственно, лишние килограммы появляются очень быстро», - резюмировала Макиша.

Как начать здоровый образ жизни Диетолог рассказала, как прийти к здоровому образу жизни. В контексте питания первым шагом должно стать максимальное снижение потребления сахара и муки, то есть быстрых углеводов, сообщила собеседница «360».

Собеседница «360» предупредила, что людям с весом более 110-120 килограммов не стоит прыгать и поднимать тяжести в фитнес-зале. Для таких людей предусмотрен определенный объем физической активности.

«Мы говорим о ходьбе, мы говорим о тех физических нагрузках, которые будут полезны, которые не будут перегрузками », - обратила внимание врач.