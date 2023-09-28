Москвичам рассказали, когда закончится бабье лето

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«У нас осталось три дня бабьего лета, после чего ожидается погружение в обычную октябрьскую осень. Теплый сентябрь передаст эстафету осени», - процитировали его в агентстве.

По его словам, средняя температура воздуха в сентябре составила 15 градусов. За этот месяц выпало всего шесть миллиметров осадков. Это 9% от нормы.

Тишковец отметил, что сентябрь приблизился ко многим погодным рекордам XIX века, однако так и не стал самым теплым или самым сухим в истории наблюдений.

Ранее москвичам пообещали августовское тепло без осадков. Температура воздуха в четверг будет колебаться между 21 и 23 градусами тепла.

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