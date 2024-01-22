Москвичам рассказали, когда в столицу придет оттепель

По ее словам, с начала года в столице была всего одна оттепель - 11 января. Тогда максимальная температура воздуха достигла отметки в 0,5 градуса.

«На графике видно, что на текущей неделе в городе может случиться еще один случай с положительной температурой, в среду, 24 января», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что в нынешнем январе наблюдается меньше оттепелей, чем обычно. Согласно статистике, в среднем в этот месяц бывает семь дней с оттепелью. Рекордным по этому показателю был 2022 год, когда положительная температура держалась 26 суток, а средняя месячная температура превысила норму на 6,3 градуса.

Сегодня, 22 января, москвичам пообещали до -8 градусов. Теплый атмосферный фронт надвигается с запада.