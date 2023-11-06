Москвичам рассказали, какие музеи школьники смогут посещать бесплатно

Этот проект - один из популярнейших среди школьников и студентов колледжей. С его помощью с 2017 года по карте «Москвенок» и социальной карте городские музеи бесплатно посетили уже 2,7 миллиона раз.

Только в 2023-м юные горожане побывали в музеях более 490 тысяч раз, что на 179 тысяч раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что чаще всего школьников и студентов привлекают Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно». Лидеры для посещений также - объединенный музей-заповедник «Коломенское - Измайлово», государственный музей А. С. Пушкина и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева.

Кроме того, теперь в музее парка «Зарядье» проводят выставки современного искусства. В музее «Старый английский двор» молодежи расскажут об английском купеческом доме в XVI–XVII веках и развитии отношений между Россией и Англией.

В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» можно будет посмотреть зал с временными экспозициями. Они посвящены различным регионам страны, истории и культуре России. Их организовывают вместе со значимыми музеями и культурными учреждениями.

В Музее криптографии юные москвичи увидят кинетические, мультимедийные и игровые экспонаты. Для них оборудовали зоны для практической работы с шифрами и инструментами для шифрования. Вдобавок можно будет увидеть островки математики и серию комиксов о хакерах и шпионах.

Более 400 музыкальных аппаратов из разных точек мира привезли в музей «Дом винтажной музыки». В коллекцию граммофонных и виниловых пластинок входит свыше трех тысяч предметов, включая раритеты и уникальные записи. Все это ребята смогут не только увидеть, но и услышать.

Ранее «парту героя» имени советского военачальника Василия Самсонова открыли в школе № 6 Реутова.