Москвичам рассказали, как пользоваться электронным единым читательским билетом

Читайте нас в:

«Мобильное приложение „Мой id“ - удобный инструмент для онлайн-доступа к данным документов, будь то паспорт, СНИЛС, полис ОМС или единый читательский билет», - уточнили в ведомстве.

Горожане могут настроить быстрый доступ на сайте. Если номер билета указан в личном кабинете на mos.ru, останется только авторизоваться в приложении и добавить ЕЧБ в список избранных документов. «Мой id» доступен для скачивания на всех мобильных устройствах.

Ранее сообщили, что москвичи оформили более 50 тысяч электронных читательских билетов на mos.ru. Это дает возможность брать книги или бронировать их с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» в 440 городских библиотеках.