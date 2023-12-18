Москвичам рассказали, где и как подобрать идеальное место для бракосочетания

Для торжественной церемонии в городе работают более 50 площадок: от классических дворцов бракосочетания до станций метро. Для любителей чего-то необычного также найдутся предложения.

При помощи новой платформы можно легко подобрать идеальное место для праздника по индивидуальным параметрам. Ведь на сайте представлен подробный гид по местам для проведения церемонии бракосочетания в Москве.

С помощью фильтров в сервисе можно задать необходимые критерии площадки для проведения церемонии. Например, указать ее место, стиль в декорациях (исторический, европейский, тематический, классический, современный) и дополнительные особенности (закрытое помещение, на открытом воздухе, на воде).

Кроме того, портал позволяет выбрать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро и округ. Вдобавок можно задать вспомогательные особенности: например, панорамные виды, живая музыка, регистрация в ночное время, парковка, максимальное количество гостей.

Для удобства горожан на странице каждой площадки есть подробное описание здания, зала для регистрации брака и другие сведения. Помимо этого, доступна инструкция, как подать заявление и контактные номера.

В конце ноября начали прием заявок на бракосочетание в «Новых адресах счастья» в Москве.