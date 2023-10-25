Москвичам рассказали, что можно утилизировать с сервисом «Вывоз ненужных вещей»

Сервис «Вывоз ненужных вещей» помогает москвичам правильно утилизировать технику, мебель и даже автомобили. За два года на нем приняли свыше 55 тысяч заявок, отправив на переработку почти 1,4 тысячи тонн вторсырья.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов рассказал, что переезд или покупка чего-то нового всегда приводит к ликвидации чего-то старого. По его словам, 85% выбрасываемых предметов могут быть переработаны.

«Подать заявку на вывоз можно непосредственно в день, когда требуется утилизировать вещи. Партнеры сервиса за полчаса все упакуют и заберут в согласованное время, после чего вещи будут рассортированы и доставлены на предприятия по переработке», - уточнил Фролов.

Вдобавок сервис регулярно развивается и улучшается. Учитывая идеи и мнение москвичей, постоянно добавляют новые категории вещей. В результате в 2023-м количество заявок выросло на 31% относительно показателя предыдущего года.

Как правило, предметы утилизируют бесплатно. Однако некоторые вещи увозят платно. Но стоимость не превышает среднюю рыночную цену, в которую входят демонтаж, погрузка и переработка. Крупногабаритную технику, предметы из металла и авто можно сдать бесплатно.

«Активнее всего жители Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тысячи холодильников, 14,9 тысячи стиральных машин и 10,7 тысячи кухонных плит», - рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей», Александр Пищелко.

Ранее стало известно, что более 200 студентов из Мытищ присоединились к «БумБатлФесту» в рамках акции по сбору макулатуры.

Жители всех районов Москвы могут отдать на переработку как макулатуру, так и некоторые другие предметы - ванну, дверь и даже транспортные средства. Вещи, которые больше не нужны, могут обрести вторую жизнь. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.