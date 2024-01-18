Москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки
Три голосования за лучшие катки, лыжни и горки в Москве открыли на сайте «Активный гражданин». О номинированных парких и общественных пространствах рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Участникам предложено 12 вариантов ответа. Среди них Парк Горького, ВДНХ, музеи-заповедники „Коломенское“ и „Царицыно“, парк „Сокольники“ и усадьба Воронцово», - сообщила она.
Москвичи могут выбрать до пяти площадок или назвать свою. Итоги голосования подведут весной.
В этом сезоне в столице открыли более четырех тысяч площадок для активного отдыха на свежем воздухе. В парках и на природных территориях разместили 45 катков с натуральным и искусственным покрытием.
Голосование за лучшую лыжню состоит из трех вопросов. Они касаются места территории, расположения и популярности пунктов проката оборудования. Всего в Москве действует 396 лыжных трасс общей протяженностью свыше 500 километров.
В опрос о лучших местах для катания с горок на тюбингах и ледянках вошли 15 общественных пространств.
Ранее москвичи проголосовали за мероприятия , которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году.