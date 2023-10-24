Москвичам предложили принять участие в викторине о музее «Коломенское»

Жители столицы смогут узнать много интересных фактов, ответив на 10 вопросов викторины на портале «Активный гражданин». Им поможет в этом видео, разработанное командой музея.

«Москвичи узнают, сколько комнат было во дворце царя Алексея Михайловича, какую статую обнаружили на территории музея-заповедника при раскопках в 2003 году, в честь рождения какого князя построили церковь Вознесения Господня, и многое другое», - отметили в пресс-службе ведомства.

Если участникам удастся ответить правильно на все вопросы, они получат 50 баллов. Полученные очки они смогут потратить на сайте «Миллион призов», обменяв их на полезные товары, услуги и скидки у партнеров.

Ранее стало известно о том, что новые подарки добавили на сайт «Миллион призов».

Среди них - билеты в театры, музеи и другие культурные учреждения. К акции присоединились 38 столичных театров и более 70 благотворительных фондов.