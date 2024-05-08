Москвичам посоветовали отказаться от личного транспорта из-за короткого рабочего дня

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«Вечерний разъезд в среду начнется раньше, около 16:00, в связи с коротким рабочим днем. Рекомендуем воспользоваться городским транспортом или выезжать до разъезда», - заявили в департаменте.

Также водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

«Напоминаем, что 9 мая ряд улиц и набережных в центре Москвы закроют для движения транспорта. Соблюдайте бдительность и стройте свой маршрут заранее», - добавили в дептрансе.

Ранее россиянам напомнили, что 9 и 10 мая будут выходными в связи с празднованием Дня Победы. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.

В майские праздники для жителей Московской области проведут свыше двухсот тематических ярмарок на майские праздники.