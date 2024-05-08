Москвичам посоветовали отказаться от личного транспорта из-за короткого рабочего дня
Из-за короткого рабочего дня 8 мая жителям и гостям Москвы лучше отказаться от личного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Вечерний разъезд в среду начнется раньше, около 16:00, в связи с коротким рабочим днем. Рекомендуем воспользоваться городским транспортом или выезжать до разъезда», - заявили в департаменте.
Также водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.
«Напоминаем, что 9 мая ряд улиц и набережных в центре Москвы закроют для движения транспорта. Соблюдайте бдительность и стройте свой маршрут заранее», - добавили в дептрансе.
Ранее россиянам напомнили, что 9 и 10 мая будут выходными в связи с празднованием Дня Победы. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.
В майские праздники для жителей Московской области проведут свыше двухсот тематических ярмарок на майские праздники.