13 мая 2024, 09:19

Москвичам пообещали завершение похолодания и сухую погоду

РИА «Новости»
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Температура в Москве 13 мая останется на уровне 9-11 градусов выше нуля, но уже с 14 мая начнется небольшое потепление. Об этом заявил синоптик Михаил Леус, его слова процитировал сайт «Метеовести».

Специалист отметил, что похолодание в столице близится к завершению. Благодаря гребню антициклона, который надвигается с северо-запада, в зоне его влияния сформируется преимущественно сухая погода.

«Солнечные лучи, проглядывая сквозь разрывы в облаках, начнут активнее прогревать воздушные массы, однако пока дневная температура останется на 7-8 градусов ниже климатической нормы», - подчеркнул Леус.

Он спрогнозировал, что в Москве 13 мая температура достигнет отметки +9…+11 градусов, а в Подмосковье - +7…+12. По его словам, атмосферное давление почти не изменится и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптик добавил, что 14 мая ожидается повышение температуры до +12…+14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал аномально холодную погоду в мае. По его словам, холода пришли из Арктики в результате редкой барической ситуации или необычного поля давления.

Погода Погода в Москве Москва
13 мая 2024, 04:37
Стало известно, какие категории россиян смогут сэкономить на оплате ЖКХ
РИА «Новости»
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Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что с 1 июля некоторые категории россиян смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за просроченные платежи без банковской комиссии. Об этом он рассказал «Известиям».

Парламентарий отметил, что распоряжение по этому вопросу уже подготовлено и подписано по указанию президента РФ Владимира Путина.

Единственное, в нем не указали, какой перечень документов граждане должны представить на бумажном носителе в офис банка или платежного агента, а также не определен порядок использование электронных документов. Последнее отметили в Ассоциации банков России.

Депутат добавил, что от банковской комиссии полностью освободили многодетных родителей, их детей старше 18 лет, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

«Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год», - объяснил Пахомов.

При этом он подчеркнул, что этот закон направлен не против банков, а для поддержки граждан с целью справедливости.

Ранее юрист Кирилл Овтов рассказал, насколько увеличатся платежи за ЖКХ , кому положены скидки, и что делать при обнаружении нарушений в платежных документах.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты Россия Деньги
13 мая 2024, 00:28
Уральский вундеркинд назвал 196 стран по флагам и установил рекорд России
РИА «Новости»
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Уникальная память трехлетнего жителя Магнитогорска помогла ему войти в Книгу рекордов России. За 16 минут ребенок правильно определил названия 196 стран по их государственным флагам. Об этом сообщили создатели книги, зафиксировавшие рекорд.

Они подчеркнули, что трехлетний мальчик не только правильно определил принадлежность всех флагов, но и потратил на это минимальное время 16 минут и 22 секунды.

Родители юного рекордсмена рассказали, что сын отличается феноменальной памятью: легко запоминает цифры, марки автомобилей, выучил русский и английский алфавиты. Поэтому когда у него появилась карта мира, то он быстро запомнил названия стран и их государственную символику.

Еще одним рекордсменом недели стал российский атлет Денис Вовк. Он сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн и побил мировой рекорд. Для передвижения состава на 1,48 метра за 37 секунд спортсмену понадобились трос и лестница. Организаторы испытания пообещали передать результат россиянина в Книгу рекордов Гиннеса.

Дети Рекорды Россия
12 мая 2024, 16:17
Число женщин в репродуктивном возрасте в России снизилось
РИА «Новости»
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Количество женщин в репродуктивном возрасте еще длительное время будет уменьшаться. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике в Государственной думе заявила исполняющая обязанности вице-премьера России Татьяна Голикова.

«Еще длительное время будем наблюдать тенденцию по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте», - сказала она.

Голикова отметила, что с 2028 года ожидается начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет. По ее словам, судя информации Росстата, по итогам 2023 года коэффициент рождаемости в России составил 1,41.

Президент Владимир Путин подписал указ о целях развития России на ближайшие шесть лет с перспективой до 2036 года. Среди семи пунктов указано, что к 2030 году показатель рождаемости необходимо поднять до коэффициента 1,6.

Женщины Россия
12 мая 2024, 13:15
Посол России в Мозамбике Суриков умер в 68 лет
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Занимавший пост посла России в Мозамбике с 2017 года Александр Суриков умер в возрасте 68 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщило РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предварительной причиной смерти врачи назвали инсульт.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков», - заявили в пресс-службе.

Выпускник МГИМО Александр Суриков находился на дипломатической работе с 1978 года. Работал как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

С 2004 по 2008 годы занимал пост главы отдела экономического сотрудничества, после до 2012 года работал в Испании на должности советника-послания. Вернувшись в Москву, получил должность заместителя директора департамента информации и печати МИД России, откуда перешел на пост замглавы департамента Африки. С 2017 года работал послом в Мозамбике.

Африка Россия МИД РФ

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